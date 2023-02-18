В Україні запрацював чат-бот ChatGPT. Раніше для України він був заблокований розробником

Чат-бот, розроблений американським стартапом OpenAI, тепер доступний в Україні, повідомив 18 лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Команда Мінцифри довго працювала над цим рішенням – офіційні листи, дзвінки та зустріч з керівництвом. Нарешті нам вдалося виправити несправедливість. Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих Росією територіях. Щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди. Адже ChatGPT добре володіє українською, на відміну від росіян», – написав у фейсбуці Федоров.

Міністр додав, що «країна, яка бореться за свободу та прогрес, точно має право на доступ до революційних технологій».

ChatGPT – чат-бот зі штучним інтелектом, являє собою велику статистичну модель мови, оптимізовану для ведення діалогів та відлагоджену завдяки технікам навчання з учителем та навчання з підкріпленням. На відміну від більшості чат-ботів, ChatGPT запамʼятовує та бере до уваги всі попередні запитання користувача в рамках бесіди. Для запобігання потрапляння в запити до ChatGPT та його відповіді текстів, що містять мову ворожнечі або образи, дані фільтруються, потенційно расистські чи сексистські вислови відхиляються.

Станом на лютий 2022 року користувачі повідомляли, що сервіс недоступний щонайменше в Китаї, Росії, Білорусі, Афганістані, Венесуелі та Ірані.