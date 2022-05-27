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Російського військового ідентифікували по селфі, яке залишилося в розграбованій квартирі в Ірпені – Федоров

Зруйнований внаслідок російських обстрілів будинок в Ірпені. Фото ілюстративне

Українська влада ідентифікувала особу російського військовослужбовця, який залишив свою фотографію в розграбованій квартирі в Ірпені на Київщині.
За інформацією міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, йдеться про 26-річного військового з Ростова-на-Дону Микиту Третьякова.

Повідомляється, що фотографію солдата, зроблену на Polaroid, знайшли господарі, які повернулися в квартиру, – вона нібито лежала під килимом. Встановити особу солдата допоміг штучний інтелект. Українська влада опублікувала знімки військового, знайденого на його сторінці у соціальній мережі «Вконтакте» – зараз вона видалена.

«На сторінці все доволі типово: тачки, армія, напіврозвалені російські будинки та, звісно ж, алкоголь на районі. Словом, рускомірна ідилія», – написав Федоров у телеграмі.

Він також пообіцяв, що військовим армії РФ не вдасться уникнути відповідальності, і покарання «буде жорстоким, але справедливим».

Офіційного підтвердження інформації щодо особи військового з боку Росії немає.

Українська сторона звинувачує російських військових у масовому мародерстві. Українські військові та пересічні громадяни у мережі періодично викладають фото- і відеосвідчення про те, як військові РФ крадуть особисті речі, техніку українців з житлових будинків, подвір’їв, здійснюють крадіжки з магазинів, АЗС, торгових точок у населених пунктах, в які вдираються зі зброєю та військовою технікою. Були також повідомлення, як військові РФ привласнюють українську гуманітарну допомогу. Москва це офіційно не коментує.

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