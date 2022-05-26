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Російські військові відправили 60 тонн посилок за три місяці війни в Україні – ЗМІ

Пік відправлень припав на початок квітня. Фото ілюстративне


Російська кур'єрська служба доставки СДЕК за час війни в Україні відвантажила з пунктів відправлення біля українського кордону щонайменше 58 тонн посилок. Їх відправили люди у військовій формі, які, ймовірно, є російськими військовими або військовими сепаратистських угруповань на сході України. Про це йдеться в дослідженні видання «Медіазона», яке досліджувало статистику кур'єрської служби.

Пік відправлень припав на початок квітня – саме тоді російські війська відступали з Київської області та з півночі України. Люди у формі російських військових відправляли додому різні речі, зокрема кросівки, шини, телевізор, їжу та консерви, гітару та намет. В одній із посилок був російський військовий безпілотний апарат «Орлан-10». Найбільше з виявлених замовлень важило 381 кілограм, його відправили з прикордонного Рильська (Курська область) до передмістя Єкатеринбурга.

Найбільше відправлень (за вагою) було в Юргу Кемеровської області, де розташовані три військові частини, і Чебаркуль, де стоять два танкові полки.

Українська сторона звинувачує російських військових у масовому мародерстві. Українські військові та пересічні громадяни у мережі періодично викладають фото- і відеосвідчення про те, як військові РФ крадуть особисті речі, техніку українців з житлових будинків, подвір’їв, здійснюють крадіжки з магазинів, АЗС, торгових точок у населених пунктах, в які вдираються зі зброєю та військовою технікою. Були також повідомлення, як військові РФ привласнюють українську гуманітарну допомогу. Москва це офіційно не коментує.

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