Мародерство і грабунки у великих масштабах – мер Федоров про ситуацію в Мелітополі

Мелітополь заполонили мародерство і грабунки у великих масштабах, заявив мер міста Іван Федоров в ефірі Радіо Свобода.

«Ситуація досить тяжка, тому що услід за тими гуманітарними проблемами, які утворили окупанти (це – нестача продуктів харчування, медикаментів, палива) сьогодні ще й почався новий виток мародерства та грабунків, але уже у великих мастабах, якими керує самопроголошена міська голова Галина Вікторівна Данильченко під охороною російських солдатів», – наголосив він.

За словами Федорова, грабунків та мародерства у Мелітополі насамперед зазнають комерційні установи і бізнесмени.

«Наприклад, два дні тому вони пограбували майданчик сільгосптехніки. Учора вони ще раз пограбували майданчик, де були частини до сільгосптехніки, а також комбайни», – зазначив Федоров.

Він також додав, що його команда намагається контролювати ситуацію у Мелітополі «наскільки це можливо».

Водночас Федоров зазначив, що українські правоохоронні структури наразі не присутні у місті, адже змушені були евакуюватися з Мелітополя через його окупацію.

Наразі місто тимчасово контролюється російськими військовими та представниками Росгвардії.