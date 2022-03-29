У Запорізькій області війська РФ перешкоджають роботі гуманітарних коридорів – місцева влада

Російські війська перешкоджають роботі «зелених коридорів» на території Запорізької області – про це повідомляє Запорізька обласна війська адміністрація та низка посадовців органів місцевого самоврядування у регіоні.

За даними голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, окупованої території не змогли дістатися 70 автобусів для евакуації та вантажівок з гуманітарним вантажем, що виїхали зранку з обласного центру.

Водночас російські військові не пропустили до Запоріжжя евакуйованих зі сторони Енергодара та Бердянська, що виїхали звідти вдень 29 березня.

Дані про те, що не вдалося доправити 29 березня гуманітарний вантаж і транспорт для евакуації до Мелітополя, підтверджує мер міста Іван Федоров.

«Буквально півгодини тому отримали інформацію, що гуманітарний конвой не буде пропущений Російською Федерацією. О 10 ранку вийшов з міста Запоріжжя. Весь день простояв. Автобуси, вантажні машини простояли на блокпосту РФ у Василівці і так і не були пропущені до міста Мелітополь, з однієї сторони, для доставки життєво важливих медикаментів, продуктів харчування, а з іншої сторони – для евакуації людей, хто хоче виїхати з тимчасово окупованого Мелітополя», – повідомив Федоров у своєму відеозверненні.

Про відсутність «зеленого коридору» для евакуйованих заявляє також мер Енергодара Дмитро Орлов. Він рекомендує тим, хто виїхав з його міста, через наближення ночі повертатися додому.

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«На жаль, офіційно оголошений зелений гуманітарний коридор, який було відкрито сьогодні зранку, не спрацював. Автоколона з Енергодара, як і з інших міст України, що рухалися в напрямку Запоріжжя, не змогла пройти Василівку. Оскільки час наближається до ночі, заради власної безпеки всім, хто намагався виїхати і зараз знаходиться у Василівці, рекомендовано повернутися додому», – йдеться у повідомленні Орлова.

Він пообіцяв повідомляти щодо подальшої організації «зелених коридорів», проте констатував з огляду на сьогоднішній досвід: «гарантувати, що вони спрацюють, зараз неможливо».

Інформацію про те, що евакуйовані з Енергодара та Дніпрорудного не змогли проїхати «зеленим коридором» до Запоріжжя, підтверджує в своєму телеграмі також народна депутатка Юлія Яцик, до мажоритарного округу якої входять ці міста.

Про проблеми з перетином евакуйованими маріупольцями російських блокпостів в районі Василівки раніше вдень 29 березня також і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Автобуси протягом дня не перетнули блокпост села Василівка. З високою долею вірогідності завтра евакуації з Бердянська знов не буде. Працюємо на з’ясуванням проблеми та її вирішенням. Слідкуйте за офіційними повідомленнями», – написав посадовець у своєму телеграм-каналі близько 18 години 29 березня

Напередодні, 28 березня, у Запорізькій обласній військовій адміністрації також заявляли про перешкоджання роботі гуманітарних коридорів із боку російських військових. Саме через це, за даними високопосадовців, тоді гуманітарні вантажі та транспорт для евакуації в Запоріжжі очікували упродовж всього дня на відправлення до Бердянська, Василівки і Дніпрорудного.