Навіщо Facebook міняє назву? І що за «Метасвіт» він хоче створити?

Олександр Ігнатенко

Найбільша соціальна мережа світу планує змінити назву, причому вже незабаром. Також компанія-гігант хоче створити «Метасвіт» – віртуальну реальність, яка буде максимально наближена до «реальної реальності».

4 жовтня відбувся збій усіх платформ Facebook, який проявив залежність сучасної економіки та суспільства від хмарної інфраструктури. А вже за декілька тижнів компанія заявила про наміри створити 10 000 робочих місць у ЄС для розробки «метасвіту». До того ж, Facebook планує змінити власну назву.

Що це: димова завіса та спроба відбілити постраждалий імідж чи «прекрасний новий світ», зустрітися з яким доведеться вже незабаром?

«Метасвіт». Саме так найкраще передати українською поняття «metaverse», вважає перекладач Остап Українець. У 2019 році він працював над перекладом книги «Snow Crash» письменника-фантаста Ніла Стівенсона, який ввів у обіг поняття «metaverse».

«Переклад давно завершений, книга готується до друку», зазначив у коментарі для Радіо Свобода Остап Українець. Вона вийде у Видавництві Жупанського.

Цього тижня «metaverse» заполонив новинні заголовки. В українській пресі це слово часто перекладали як «метавсесвіт». Проте за Стівенсоном – це не світ всередині нашого всесвіту. Скоріше, це – сукупність усіх світів, реальних та віртуальних , остаточне руйнування межі між ними і їхня одночасна присутність. У книзі «Snow Crash» «метасвіт» – це «химерна, голографічна, багаточуттєва, тривимірна ілюзія, яку відчувають одночасно багато людей», пише Джордж Айшель, професор теології з Коледжу Адріана.

Чим викликаний цей неочікуваний інтерес до поняття, витвореного ще на початку 1990-х? Уся справа в тому, що 17 жовтня Facebook заявив про намір створити у ЄС протягом наступних 5 років 10 000 нових робочих місць.

Віцепрезидент компанії із глобальних справ Нік Глег та віцепрезидент із основних продуктів Кcав’єр Оліван пишуть, що Facebook «розпочинає подорож, у результаті якої метасвіт стане реальністю», тож їм потрібні надзвичайно кваліфіковані європейські спеціалісти у сфері технологій.

Насправді ця подорож триває вже не перший рік. Професор Массачусетського університету технологій та ексспівробітник Facebook Дін Еклс повідомляв, що раніше прочитання «Snow Crash» входило до курсів підготовки менеджерів продукту в цій компанії.

Еклс написав про це у 2014 році, і з того часу Facebook про «метасвіт» не згадував. Але схоже, що Марк Цукерберг досі іноді перечитує «Snow Crash» і думає про «метасвіт».

Редактор видання Ars Technica Сем Малкович стверджує, що керівництво Facebook вже довгий час роздумує про «метасвіт».

«Я навіть чув, що вони відверто і абсолютно серйозно обговорюють стівенсове розуміння поняття», пише він.

Так чи інакше, наприкінці червня 2021 року очільник Facebook звернувся до працівників компанії з промовою, у якій він встановив новий пріоритет для підлеглих.

Не мобільний інтернет, а віртуальне середовище

«Головною ціллю усіх наших програм є сприяти втіленню метасвіту в життя», сказав Цукерберг у своєму виступі, запис якого потрапив до видання The Verge.

У розмові з редактором The Verge Цукерберг розповів, що для нього значить «метасвіт». Це не якась конкретна технологія, скоріше це середовище, яке прийде на місце мобільного інтернету. Потрапити у це середовище можна буде з будь-якого пристрою – і що важливіше, залишатися у ньому завжди.

Цукерберг наголошує, що використання інтернету стане більш природним. Це вирішить деякі біомеханічні проблеми, які постали у цифрову добу, наприклад порушену поставу чи біль у шиї. Це стане можливим лише після створення більш зручних та легких засобів віртуальної та доповненої реальності.

Очільник Facebook визнає це і прогнозує, що такі гаджети з’являться у цьому десятиріччі.

Цукерберг вдавався до різних прикладів використання «метасвіту», деякі з яких були досить футуристичними. Уявіть: Ви гортаєте стрічку публікацій у Facebook і натрапляєте на трансляцію з музичного концерту, до якої хочете доєднатися. Мить – і Ви там. Інший приклад стосувався впливу пандемії на робочі зустрічі. Замість квадратиків на екрані у «метасвіті» люди бачитимуть одне одного за віртуальним столом, чутимуть, звідки саме лунають голоси співрозмовників.

Хоч як би чудернацько не звучали такі історії, схоже, Facebook ставиться до цього досить серйозно. Настільки серйозно, що планує змінити назву.

Нова назва має вказати на те, що компанія – це щось більше, ніж просто соцмережа чи «книжка з обличчями». Цукерберг казав, що за наступні п’ять років компанія трансформується, у результаті чого «люди перестануть сприймати нас як соцмережу». На її місце прийде «метасвіт-компанія».

Про плани змінити назву The Verge повідомив 19 жовтня, за тиждень до щорічної конференції Connect. На ній оголосять нову назву.

А поки лише самої новини про зміну назви було достатньо для того, щоб шквал критики вчергове посипався на компанію.

Усі звинувачення, які висувають проти Facebook, не нові. Вони накопичувалися протягом останніх років, проте досягли нового апогею 5 жовтня, коли колишня працівниця компанії Френсіс Гауген свідчила у Конгресі. Вона надала американським журналістам та владі внутрішні документи Facebook.

Гауген вважає, що соцмережа спеціально дозволяє роздмухувати етнічну ворожнечу, просувати антивакцинаторські наративи та екстремізм. На її думку, саме такий контент найкраще утримує користувачів на платформі. «Між доходами та безпекою користувачів Facebook постійно обирає перше», заявила колишня співробітниця компанії.

Через це чимало спостерігачів вважають, що розмови про «метасвіт» та нова назва – це лише напускання туману та PR-трюк.

Разом з тим, опитані виданням The Wired експерти з ребрендингу сходяться на тому, що зміни назви буде недостатньо для подолання іміджевих проблем Facebook.

До того ж, цей проект може бути несвідомою втечею керівництва компанії від реальності, яка не настільки приваблива, як повітряні замки у «метасвіті».

«Це тема, на яку легко відволіктися, і не думати про проблеми компанії», пише старший репортер з питань технології видання Ars Technica Тім де Чант.