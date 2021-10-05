Марк Цукерберг втратив 6 млрд доларів через збій у Facebook

Глобальний збій у Facebook призвів до втрати його власником Марком Цукербергом 6 мільярдів доларів власних статків. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Через масовий розпродаж акцій Facebook Inc. ціни на них впали на 4,9%. З середини вересня падіння склало приблизно 15%.

Зниження акцій соцмережі у ціні призвело до того, що статок самого Цукерберга скоротився до 121,6 мільярда доларів. У рейтингу найбагатших людей світу він опустився на п’яту сходинку, пропустивши вперед Біла Ґейтса. Загалом, зазначає Bloomberg, за декілька тижнів власник Facebook втратив майже 20 мільярдів.

4 жовтня онлайн-платформа Downdetector, яка відстежує статус вебсайтів в режимі реального часу, поінформувала про численні повідомлення користувачів зі скаргами на перебої в роботі Instagram, Facebook і Whatsapp.

Збій тривав приблизно шість годин.

Як пояснили у Facebook, кількагодинний збій у роботі сервісу і його ресурсів 4 жовтня спричинили «зміни конфігурації на магістральних маршрутизаторах, які координують мережевий трафік між центрами обробки даних».