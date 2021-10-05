У Facebook назвали причину збою в роботі його ресурсів

Компанія Facebook заявила, що кількагодинний збій у роботі сервісу і його ресурсів 4 жовтня спричинили «зміни конфігурації на магістральних маршрутизаторах, які координують мережевий трафік між центрами обробки даних».

Доказів того, що дані користувачів могли постраждати під час збою в компанії не мають.

«Наші сервіси тепер знову під’єднані до мережі, і ми активно працюємо над тим, щоб повністю повернути їх до звичайної роботи», – йдеться в повідомленні на сайті Facebook.

У компанії попросили вибачення за збій і додали: «Ми доклали максимум зусиль, щоб відновити доступ, і тепер наші системи відновлені і працюють».

Раніше голова компанії Facebook Марк Цукерберг повідомив про відновлення роботи Facebook, WhatsApp і Instagram.

Збій тривав приблизно шість годин.

4 жовтня онлайн-платформа Downdetector, яка відстежує статус вебсайтів в режимі реального часу, поінформувала про численні повідомлення користувачів зі скаргами на перебої в роботі Instagram, Facebook і Whatsapp.

Усі три мережі є популярними серед користувачів по всьому світу і є важливими комунікаційними ланками для мільйонів людей.