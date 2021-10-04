Facebook каже, що працює над проблемами зі своїми платформами, роботу яких досі не відновлено

Компанія Facebook повідомила у твітері, що працює над усуненням проблем у роботі своїх продуктів.

«Нам відомо, що деякі люди мають проблеми з доступом до наших додатків і продуктів. Ми працюємо над тим, аби повернути усе в нормальний стан якомога швидше», – йдеться у заяві.

Компанія попросила вибачення за незручності, але ні сама мережа, ні інші її продукти – Instagram та Whatsapp, після повідомлення про глобальний збій поки не працюють.

Нинішній збій у роботі Facebook та в додатках і сервісах, що належать компанії, користувачі інших мереж називають найтривалішим за всю історію існування. Про причини проблем нічого невідомо.