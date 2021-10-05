Головне на ранок: глобальний збій сервісів Facebook, вбивство поліцейського в Чернігові, напад на знімальну групу «Схем»

Facebook відновив роботу своїх сервісів після кількагодинного збою, Разумков повідомив про запуск процедури усунення його з посади спікера, на журналістів «Схем» скоїли напад у державному «Укрексімбанку», суд заарештував 5 підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові, «Північний потік-2» почали наповнювати газом.

Facebook відновив роботу своїх сервісів після глобального збою, що тривав кілька годин

Facebook вдалося відновити роботу своїх сервісів та застосунків після збою, який протривав близько п’яти годин. Веб-сторінка соцмережі повідомляла про «помилку з’єднання», застосунки Facebook та Instagram не оновлювали стрічки. Не працювали також Facebook Messenger та Whatsapp. Про відновлення роботи сервісів у Facebook повідомили близько першої ночі за Києвом. При цьому в компанії не назвали причини глобального збою.

Разумков повідомив про запуск процедури відкликання його з посади голови ВР

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков повідомив про запуск процедури відкликання його як спікера із посади. Він зазначив, що отримав лист від лідера фракції «Слуга народу» Давида Арахамії з пропозицією про відставку спікера за підписами 175 народних депутатів на десяти підписних листах. Разумков зазначив, що підписні листи спочатку має перевірити Рахункова палата, і лише потім буде запущена процедура відкликання голови Верховної Ради з посади. Згідно з календарним планом, пленарні засідання парламенту відбудуться 5-8 і 19-22 жовтня.

На знімальну групу «Схем» напали

На журналістів «Схем» скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео. Про це повідомила керівниця програми розслідувань «Схеми» Наталка Седлецька.

Суд взяв під варту 5 підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові – Нацполіція

Деснянський районний суд Чернігова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою п’ятьом фігурантам справи про вбивство поліцейського. Дії чотирьох підозрюваних правоохоронці кваліфікують за статтею «умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб», ще одного затриманого – як «грабіж, поєднаний із насильством, або за попередньою змовою групою осіб». Підозрювані у вбивстві – чернігівці, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18.

«Північний потік-2» почали наповнювати газом

Належна російському «Газпрому» компанія-оператор газопроводу «Північний потік-2» повідомила 4 жовтня, що перша нитка трубопроводу, прокладеного з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, почала заповнюватися газом. У повідомленні компанії, яке цитують агентства, йдеться про те, що на нитці були проведені пусконалагоджувальні роботи і тепер вона може наповнюватися газом для початку технічного тестування трубопроводу. Коли газопровід буде повністю готовий до початку поставок палива – поки не повідомляють. Крім технічних робіт, не завершений також процес його сертифікації. Німецька влада почала його у вересні, він може тривати чотири місяці. Тим часом, у Вашингтоні заявили, що продовжують виступати проти проєкту «Північний потік-2».