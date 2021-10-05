Суд взяв під варту 5 підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові – Нацполіція

Деснянський районний суд Чернігова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою п’ятьом фігурантам справи про вбивство поліцейського. Засідання суду відбулося 4 жовтня, повідомила пресслужба Нацполіції.

Дії чотирьох підозрюваних правоохоронці кваліфікують за статтею «умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб», ще одного затриманого – як «грабіж, поєднаний із насильством, або за попередньою змовою групою осіб».

«2 жовтня близько 1-ї ночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків спортивної статури в ході раптового конфлікту завдала тілесних ушкоджень двом співробітникам поліції. На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі. Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали понад 20 ударів у голову, внаслідок чого він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили і в непритомному стані пограбували. Чоловіка госпіталізували», – повідомляли раніше в поліції.

Правоохоронці повідомляли про затримання шістьох підозрюваних. Чотирьом із них, яких підозрюють у завданні тілесних ушкоджень поліцейським, 3 жовтня слідчі повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Підозрювані – чернігівці, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18.

Також поліція повідомила про підозру в скоєнні грабежу 32-річному чернігівцю, який забрав сумку одного з потерпілих.