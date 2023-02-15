«Соромно»: Федоров засудив обшуки в ІТ-компанії MacPaw

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував обшуки в компанії MacPaw, про які її генеральний директор повідомив 15 лютого.

«Мені соромно, що деякі представники правоохоронних органів забігають в офіс та додому до власника топ-продуктової компанії України. Ця компанія створила кілька успішних продуктів для девайсів Apple. Ними користуються більше 30 мільйонів людей по всьому світу», – заявив урядовець.

Міністр вказав на те, що винуватість повинен встановлювати суд, але «не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі».

«Подібні підходи вбивають будь-який інвест клімат країни. Тим паче під час повномасштабної війни. Ми розібралися в процедурних деталях цієї справи. І впевнений, що правоохоронні органи приймуть всі необхідні управлінські рішення», – додав він.

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За словами Федорова, Мінцифри планує ухвалити «новий закон про «Маски Шоу Стоп», і обшуки в MacPaw довели, що «закон потрібен терміново».

Раніше 15 лютого генеральний директор MacPaw Олександр Косован повідомив, що до нього додому та в офіс компанії з обшуками прийшли правоохоронці. Справа стосується земельних ділянок, які компанія придбала з 2016 по 2021 рік. Косован стверджує, що компанія й до обшуків надавала правоохоронним органам запитувану інформацію.

«Після того, як ми інвестували десятки мільйонів доларів у розвиток ділянок, ними зацікавилися чиновники, які тепер намагаються відібрати ці землі та актив», – заявив він.

Правоохоронні відомства ситуацію не коментували.