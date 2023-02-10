У екснардепа пройшли обшуки в справі про втрату Україною нафтогазового родовища на Харківщині

Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань провели обшуки на об’єктах народного депутата 8 скликання і російського олігарха у справі про «мільярдні корупційні схеми», повідомили пресслужби відомств.

Заходи пройшли в рамках кримінального провадження про зловживання службовим становищем посадовцями приватної компанії «НАК «Надра України».

«Слідчі дії відбувалися за місцями фактичного проживання фігурантів та в офісних приміщеннях відповідних компаній, кінцевими бенефіціарами яких є російський олігарх та народний депутат України VIII скликання», – йдеться в повідомленні СБУ.

Читайте також: Правоохоронці повідомили про підозру 5 інспекторам Житомирської митниці

Правоохоронці вилучили «чорнові записи та документацію, які підтверджують незаконні операції підконтрольних їм комерційних структур», техніку і готівку.

«Як свідчать матеріали розслідування, внаслідок протиправної діяльності посадових осіб ПрАТ «НАК «Надра України» та низки комерційних структур Україна втратила право на Сахалінське нафто-газове родовище у Харківській області. І це при тому, що з державного бюджету на розробку даного родовища було витрачено понад 1 мільярд гривень. За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 мільярдів кубометрів», – додає відомство.

Імен підозрюваних правоохоронці не розголошують. Водночас, за даними медіа, йдеться, зокрема, про народного депутата 8 скликання від «Народного фронту» Ігоря Котвіцького та олігарха російського походження Павла Фукса. Їхніх публічних коментарів наразі немає.