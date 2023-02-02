Посадовці Сумської ОВА розкрадали кошти, призначені на відбудову інфраструктури – СБУ

Служба безпеки повідомила, що заблокувала корупційну схему керівництва Сумської обласної військової адміністрації. Як повідомляє пресцентр СБУ, посадовці привласнювали державні кошти, виділені регіону на ліквідацію наслідків бойових дій та обстрілів російськими військами, зокрема, на відновлення інфраструктури.

За даними досудового слідства, у квітні 2022 року заступник голови Сумської ОВА спільно з керівником Департаменту капбудівництва, призначення якого він пролобіював, організували схему розкрадання коштів, виділених Сумщині урядом.

Серед об’єктів, які мали бути відновлені та відремонтовані за ці гроші, – житлові будинки, об’єкти цивільної та критичної інфраструктури, мости та дороги, які зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.

В СБУ кажуть, що посадовці уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п’ятьма афілійованими комерційними структурами. Слідчі встановили, що в кошторисну документацію були закладені ціни на будматеріали, які в 2-3 рази перевищували ринкові.

«Задокументовано, що під час ремонту лише одного об’єкта зловмисники привласнили 1,4 млн грн. Наразі тривають експертизи щодо ще 80 подібних об’єктів», – заявили в СБУ.

Наразі заступник голови Сумської ОВА та т.в.о. начальника Департаменту капітального будівництва Сумської ОВА отримали підозри за статтями про привласнення, розтрату майна і службове підроблення.

Відучора у низці державних структур проходять обшуки, декілька посадовців, колишніх і теперішніх, отримали підозри за незаконні дії і зловживання. Коментуючи події, президент Володимир Зеленський назвав їх «рухом до справедливості».