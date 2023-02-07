США: сенатори спитали в Цукерберга про доступ російських розробників до даних користувачів у Facebook

Двоє американських сенаторів звернулися до засновника Facebook Марка Цукерберга з листом з питаннями про доступ російських розробників до потенційно конфіденційної інформації користувачів сервісу. Співробітники соціальної мережі знали, що дані можуть бути використані для шпигунства, стверджується в зверненні.

Текст листа, підписаного демократом Марком Ворнером та республіканцем Марко Рубіо, цитується у повідомленнях їхніх офісів. У ньому йдеться про події 2018 року. Тоді соціальна мережа розповіла про передачу частини персональних даних користувачів виробникам електроніки у Китаї.

Сенатори заявляють, що ця інформація могла бути доступна розробникам програмного забезпечення з країн підвищеного ризику, зокрема Китаю, Росії, Ірану та Північній Кореї.

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Доступ до даних, йдеться у зверненні, отримали 92 тисячі розробників із Китаю та 42 тисячі розробників із Росії. Сенатори запитали Цукерберга, чи змогла його компанія ідентифікувати цих розробників, зв’язатися з ними і з’ясувати, яку інформацію вони могли зібрати.

Документи, на які посилаються сенатори, були опубліковані в рамках судового розгляду справи проти соціальної мережі, який триває. Він пов’язаний із можливим недбалим поводженням з особистими даними після викриттів щодо компанії Cambridge Analytica.

Як нагадує «Голос Америки», у 2018 році стало відомо, що Facebook надав доступ до ключових інтерфейсів розробникам із китайських компаній – виробників мережевого обладнання, таких як Huawei, OPPO та TCL.

В результаті китайські компанії отримали доступ до широкої інформації про користувачів соцмережі, в тому числі до даних профілю, ідентифікаторів користувачів, їхніх фотографій та навіть особистих повідомлень.