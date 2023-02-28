У «Дії» влаштували опитування, чи потрібен 8-го березня вихідний

У застосунку «Дія» стартувало опитування щодо доцільності вихідного дня 8-го березня.

«У більшості країн 8 березня – це звичайний робочий день, а от у пострадянських, зокрема і в Україні, – офіційний вихідний. Пропонуємо вирішити: залишити свято 8 березня вихідним в Україні чи зробити робочим днем, – повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Проголосувати треба за один із трьох варіантів:

Цей день має бути робочим;

Залишаємо вихідним;

Не можу визначитись.

Результати будуть доступні після завершення голосування. А триватиме воно до 6 березня.

8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день, повна назва якого Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (рішенням ООН від 1977 року). До 1970-х років цей день став одним з найбільших свят в Радянському Союзі і залежних від нього країнах.

В Україні 8 березня вихідний день. Минулого року через воєнний стан цей день був робочим, як і очевидно – цьогоріч.

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