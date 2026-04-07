Помилковий облік і розшук жінок: у Міноборони пояснили, з чим це пов’язано і як виправити

Міністерство оборони України заявляє, що проаналізувало випадки помилкового перебування жінок на військовому обліку й у статусі «в розшуку» (зокрема в одному з районних ТЦК у Харкові) і виявило фактори, які до цього призвели.

Як повідомила пресслужба МОУ у відповіді на запит Радіо Свобода, до помилок могли призвести зміни в законодавстві: в період з грудня 2021 року по березень 2022 року діяли норми, що передбачали ширший перелік спеціальностей для обов’язкового обліку. Згодом ці норми змінили на користь добровільного принципу (крім медиків), проте дані на підставі інформації від закладів освіти й державних органів уже могли бути внесені до Реєстру. Крім того, як кажуть в Міноборони, до помилкового внесення в реєстр могли призвести технічні й людські фактори.

«Щодо випадку з громадянкою України, який набув значного суспільного резонансу, зазначену особу було поставлено на облік, передано в розшук та скасовано розшук працівниками Харківського ТЦК і СП», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі додали, що Міністерство оборони і військове керівництво реагують на згадані випадки, проводячи службові перевірки і готуючи нормативні зміни.

«Командуванням Сухопутних військ і Генеральним штабом ЗСУ ініційовано розслідування для з’ясування обставин порушення вимог законодавства посадовими особами ТЦК та СП (зокрема щодо ситуації в Харкові)… Напрацьовано пропозиції щодо внесення змін до постанови до постанови КМУ №523, які дозволяють видаляти помилково створені записи з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів», – йдеться у відповіді.

Крім того, заявили в Міноборони: якщо особа вважає, що її поставили на облік без належних підстав або дані в системі «Оберіг» є некоректними, рекомендується:

скористатися послугою «Виправлення даних онлайн» у застосунку «Резерв +»;

якщо немає реакції на онлайн-заявку, потрібно подати письмову заяву про уточнення (виправлення) відомостей до ТЦК і СП за місцем проживання;

додатково направити копію звернення до Генерального штабу ЗСУ;

оскаржити рішення або дії посадових осіб в адміністративному або судовому порядку.

«Міністерство оборони України забезпечує розгляд таких звернень і вживає заходів щодо виправлення можливих неточностей, у тому числі пов’язаних із обробкою даних або їх перенесенням до електронних систем. Водночас зазначені зміни спрямовані на удосконалення системи військового обліку та створення умов для реалізації громадянами свого обов’язку щодо захисту України», – йдеться в повідомленні.

Нещодавно розголосу набули випадки, коли жінки з різних українських міст, різного віку і соціального статусу виявили себе на військовому обліку, на який вони самі не ставали і не мають ані відповідної освіти, ані спеціальності. Таких історій – десятки, повідомляла програма Радіо Свобода Свобода Live, яка досліджувала це питання. Таке ставалося і з багатодітними жінками, і з жінками, чоловіки яких несуть службу у лавах ЗСУ.

У Сухопутних військах ЗСУ після цих випадків наголосили, що не готуються до мобілізації жінок і не розробляють ніяких механізмів, спрямованих на це. У командуванні зазначили, що в законодавстві України не відбулося ніяких змін щодо регулювання цього процесу, і жінки можуть долучитися до лав ЗСУ «виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною і фармацевтичною освітою».