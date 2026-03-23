Нова хвиля обурень щодо ТЦК: жінок штрафують за неоновлені дані. Хто під прицілом?

Киянка Ірина Харациді-Логінова розповіла на своїй сторінці у фейсбуці, як її безпідставно внесли до реєстру військовозобов'язаних. Вона уточнила, що не має медичної освіти та не випускалась із військової кафедри. Про це вона дізналась після дзвінка до неї дільничного, який повідомив, що вона у розшуку через ухилення від мобілізації. Після розголосу до Ірини звернулись ще жінки з такою ж проблемою. Зі спільного – усі вони були на обліку в одному з районних ТЦК Харкова. Жодна не мала підстав для того, щоб в обов’язковому порядку стати на облік.

У програмі ми поговоримо із самою Іриною та іншою жінкою із такою ж проблемою – Галиною Цехмістро. Розпитаємо про те, як їм пояснювали їх новий статус та що будуть робити далі.

Чи існують наразі законні підстави знятись із обліку ТЦК, якщо тебе незаконно поставили на облік?

І чи збираються із цими проблемами щось робити депутати?

Запитаємо у Олександра Федієнка, народного депутата України фракції «Слуга народу».

Як взагалі дані жінок могли опинитись у ТЦК?

Чи є безпечним застосунок для військовозобов'язаних «Резерв+»?

Пояснить Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки.

Чи вже були схожі випадки в Україні та що робити жінкам далі?

Євген Филипець, військовий адвокат, кандидат юридичних наук в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») дав рекомендації жінкам, яких безпідставно поставили на військовий облік:

«Опираючись уже на судову практику, можна порадити певний алгоритм дій. Цей алгоритм дій зводиться до певних юридичних кроків. В першу чергу потрібно зафіксувати те, що особа є на обліку. Як це можна зробити? Та дуже просто – згенерувати з «Резерв+» свій військово-обліковий документ або зробити банально скриншот такої інформації. Це можна використовувати в суді як доказ.

Після того скерувати відповідну заяву на ім'я начальника ТЦК та СП про те, щоби виправили таку неточність чи таку помилку, яка відбулася.

Очевидно, що відповідь буде негативна: «Ми не можемо такого зробити, бо в нас немає юридичного механізму, як це виправити». А тоді з цими документами звертатися до суду. І основна, єдина аргументація, яка на сьогодні є в ТЦК – це те, що нібито втрачені якісь архівні матеріали в 2022 році у зв'язку з бойовими діями. По всіх рішеннях судових ми бачимо одну і ту саму аргументацію ТЦК та СП. І суди ухвалюють рішення, це вже така склалась усталена практика, про те, що зобов'язують вчинити дії по виключенню осіб, зняттю їх з військового обліку. Тобто жінок, які на обліку не мали би і так перебувати».

Військовий адвокат додаю, що «облік жінок – це ще величезне поле, яке потребує удосконалення. І згодом, можливо, якщо будуть якісь рухи по питанню військовозобов'язаних жінок, то і оформлення відстрочок для цієї категорії осіб буде потребувати окремого детального роз'яснення щонайменше Міністерством оборони».

