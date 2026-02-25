Ексклюзив: відверто про конфлікти з ТЦК

Нові конфлікти між цивільними та ТЦК: ексклюзивні репортажі з Дніпра та Кривого Рогу.

У Дніпрі співробітники ТЦК мобілізували чоловіка, який самостійно виховує чотирирічного сина. Роман Костенко втратив дружину в 2024-році, відтоді сам виховує 4-річного сина. У зв'язку з цим мав та регулярно подовжував відстрочку від мобілізації. Але 16 лютого, під час перевірки документів, вона чомусь не відобразилась в застосунку «Резерв+». Чоловіка затримали.

Напередодні президент України Володимир Зеленський визнав, що є проблема з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Як можливо уникнути конфліктів?

Що варто знати мобілізованим і тим, хто підлягає мобілізації?

Чому з’являються проблеми з документами навіть у тих, хто має відстрочку?

Що кажуть про це у ТЦК?

А родичі мобілізованих?

Що каже статистика про напади на військовослужбовців ТЦК?

Якою має бути роль поліції під час мобілізації?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

Місяць тому президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами згадав про «бусифікацію»: тоді заявив, що новий міністр оборони Михайло Федоров отримав завдання розібратися. Глава держави назвав три ключові напрямки роботи міністра, серед яких також захист неба та реформа контрактів.