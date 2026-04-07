Помилкове внесення до військового обліку: Шевченківський ТЦК Харкова відмовився надати дані про кількість звернень





Шевченківський територіальний центр комплектування Харкова відмовився надати дані про кількість звернень щодо помилкового внесення до військового обліку або оголошення в розшук у 2022–2026 роках.

Після повідомлень про те, що жінки без свого відома потрапляють на облік ТЦК, зокрема і Шевченківського ТЦК Харкова, Радіо Свобода звернулося з відповідним запитом до цього центру.

У відповіді ТЦК нагадав про право відмовити в задоволенні запиту у випадку, якщо інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом – тобто конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

«Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров'я населения, для захисту репутації або прав інших людей, для запобiгання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету i неупередженості правосуддя; розголошення інформації може завдати істотної шкоди дим інтересам; шкода від оприлюднення такої інформації перевищує суспільний інтерес в її отриманні», – йдеться у відповіді.



Радіо Свобода, серед іншого, також запитувало про порядок постановки громадян на військовий облік, зокрема жінок. У ТЦК зазначили, що для формування бази реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів Центральна виборча комісія та центральний орган виконавчої влади, що реалізує держполітику у сфері міграції, подають дані щодо всіх громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік, віком до 60 років.

Водночас у ТЦК повідомили, що у липні 2022 року внаслідок ракетного удару по адміністративній будівлі Шевченківського районного ТЦК було втрачено частину відомостей (персональних та службових даних) стосовно призовників, військовозобов'язаних та резервістів, узагальнених в облікових документах.

Нещодавно розголосу набули випадки, коли жінки з різних українських міст, різного віку і соціального статусу виявили себе на військовому обліку, на який вони самі не ставали і не мають ані відповідної освіти, ані спеціальності. Таких історій – десятки, повідомляла програма Радіо Свобода Свобода Live, яка досліджувала це питання. Таке ставалося і з багатодітними жінками, і з жінками, чоловіки яких несуть службу у лавах ЗСУ.

У Сухопутних військах ЗСУ після цих випадків наголосили, що не готуються до мобілізації жінок і не розробляють ніяких механізмів, спрямованих на це. У командуванні зазначили, що в законодавстві України не відбулося ніяких змін щодо регулювання цього процесу, і жінки можуть долучитися до лав ЗСУ «виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною і фармацевтичною освітою».