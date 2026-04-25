У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) у Кривому Розі Дніпропетровської області через серцеву недостатність помер військовозобов’язаний, йдеться у повідомленні районного ТЦК.

У відомстві кажуть, що 22 квітня у РТЦК помер військовозобов’язаний чоловік 1975 року народження. За попереднім діагнозом, причиною смерті є серцева недостатність.

Як зазначили у ТЦК, чоловік перебував з 2025 року в розшуку як порушник військового обліку і був доставлений до районного територіального центру комплектування співробітниками Національної поліції України. При собі він мав документи, що підтверджують підозру на онкологічне захворювання, у зв’язку з чим був направлений на додаткове медичне обстеження.

«У приміщенні ТЦК самопочуття чоловіка раптово погіршилось. Були викликані бригада екстреної медичної допомоги і представники Національної поліції України. Ознак насильницької смерті не було виявлено», – поінформували в ТЦК.

У територіальному центрі комплектування підкреслили, що «керівництво та особовий склад ТЦК сприяють правоохоронним органам у проведенні перевірки».

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.