У ТЦК Дніпропетровщини прокоментували смерть 43-річного чоловіка через 6 днів після мобілізації

Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки заявив у відповідь на запит Радіо Свобода, що в жителя Дніпра Євгена Лагунова, який помер у березні через шість днів після мобілізації, перед тим сталися епілептичні напади.

«Громадянин Лагунов Євген Сергійович був призваний на військову службу за мобілізацією і був військовослужбовцем взводу охорони 1-го відділу Самарівського районного ТЦК СП. Під час виконання службових обов’язків у розташуванні взводу охорони у солдата Лагунова стався епілептичний приступ. Його було оперативно доставлено до Магдалинівської центральної лікарні», – йдеться у відповіді.

«Також стало відомо, що після надання допомоги працівниками Магдалинівської центральної лікарні Лагунова Є.С було перенаправлено до КП «ЦРЛІЛ Самарівського району» у місті Самар, де в останнього стався повторний епілептичний напад. Після декількох днів перебування в КП «ЦРЛІЛ Самарівського району» у м. Самар Лагунова Є.С. було перенаправлено до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова», – зазначили в ТЦК.

43-річний архітектор з Дніпра Євген Лагунов помер через шість днів після мобілізації, 8 березня.

За словами його матері, 2 березня його затримали працівники ТЦК, він пройшов військово-лікарську комісію. Чоловіка визнали придатним до несення служби у тилових частинах і направили проходити службу до одного з РТЦК Дніпропетровщини. Як повідомила раніше кореспондентка Радіо Свобода, востаннє з Лагуновим говорили, коли його туди везли, а вже через кілька годин чоловік опинився в лікарні з численними травмами і був у комі.

За фактом смерті поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «навмисне вбивство». Речниця Самарівського райуправління поліції Юлія Жидкова повідомила Радіо Свобода, що на даний час проводиться судово-медична експертиза, розслідування триває.

Мати Лагунова Наталія заперечила, що в сина була епілепсія.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.