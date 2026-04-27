Поліція замінить ТЦК? Як влада хоче посилити мобілізацію

Днями видання NV з посиланням на обізнані джерела повідомило, що поліція почне відкривати кримінальні справи проти чоловіків призовного віку, хто перебуває в розшуку через порушення вимог мобілізації, затримувати їх і доставляти в ТЦК.

Що саме і як змінять? Поліція перейме функції ТЦК? Як це працюватиме? Що буде із заброньованими і як працюватиме бронювання далі? Що зміниться для тих, хто бачить в «Резерв+» позначку «у розшуку»? Чіткі терміни служби в ЗСУ реальні? Підходи ТЦК: що варто змінити?

Якою взагалі має бути мобілізація в Україні, яка 5-тий рік стримує повномасштабну агресію Росії?

Що планують змінити внаслідок реформи?

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що реформування потребують, зокрема, «прояви нелюдського ставлення до людей під час примусового приводу».

Про це дивіться у програмі Свобода Live:

Сергій Рудик, народний депутат з депутатської групи «Партії «За майбутнє» каже, що якби побачив цю норму у законопроєкті за якою розшук ухилянтів від мобілізації поклали б на поліцію, то тільки вітав би її ухвалення.

«Мені здається, що немає іншого органу в нашій державі на сьогоднішній день, який володів би всім арсеналом прав і можливостей для того, щоб цю примусову мобілізацію по відношенню до ухилянтів здійснювати», – сказав Рудик в ефірі Радіо Свобода.

Сергій Тарута, народний депутат фракції «Батьківщина» також підтримує цю ініціативу і каже, що привести військовозобов’язаного до ТЦК та СП – має бути задачею Нацполіції. Проте уточнює, що це теж створить певну напругу.

«Запобіжником є тільки одне – справедливо ставитися мобілізації. Щоб не було «ізбраних», штучних бронювань», – уточнив Тарута.