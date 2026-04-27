Поліція замінить ТЦК? Як влада хоче посилити мобілізацію

Днями видання NV з посиланням на обізнані джерела повідомило, що поліція почне відкривати кримінальні справи проти чоловіків призовного віку, хто перебуває в розшуку через порушення вимог мобілізації, затримувати їх і доставляти в ТЦК.
Що саме і як змінять? Поліція перейме функції ТЦК? Як це працюватиме? Що буде із заброньованими і як працюватиме бронювання далі? Що зміниться для тих, хто бачить в «Резерв+» позначку «у розшуку»? Чіткі терміни служби в ЗСУ реальні? Підходи ТЦК: що варто змінити?
- Якою взагалі має бути мобілізація в Україні, яка 5-тий рік стримує повномасштабну агресію Росії?
- Що планують змінити внаслідок реформи?
Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що реформування потребують, зокрема, «прояви нелюдського ставлення до людей під час примусового приводу».
Сергій Рудик, народний депутат з депутатської групи «Партії «За майбутнє» каже, що якби побачив цю норму у законопроєкті за якою розшук ухилянтів від мобілізації поклали б на поліцію, то тільки вітав би її ухвалення.
«Мені здається, що немає іншого органу в нашій державі на сьогоднішній день, який володів би всім арсеналом прав і можливостей для того, щоб цю примусову мобілізацію по відношенню до ухилянтів здійснювати», – сказав Рудик в ефірі Радіо Свобода.
Сергій Тарута, народний депутат фракції «Батьківщина» також підтримує цю ініціативу і каже, що привести військовозобов’язаного до ТЦК та СП – має бути задачею Нацполіції. Проте уточнює, що це теж створить певну напругу.
«Запобіжником є тільки одне – справедливо ставитися мобілізації. Щоб не було «ізбраних», штучних бронювань», – уточнив Тарута.
