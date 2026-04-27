Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Політика

Поліція замінить ТЦК? Як влада хоче посилити мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський, голова Офісу президента Кирило Буданов, і міністр оборони Михайло Федоров
Президент України Володимир Зеленський, голова Офісу президента Кирило Буданов, і міністр оборони Михайло Федоров

Днями видання NV з посиланням на обізнані джерела повідомило, що поліція почне відкривати кримінальні справи проти чоловіків призовного віку, хто перебуває в розшуку через порушення вимог мобілізації, затримувати їх і доставляти в ТЦК.

Що саме і як змінять? Поліція перейме функції ТЦК? Як це працюватиме? Що буде із заброньованими і як працюватиме бронювання далі? Що зміниться для тих, хто бачить в «Резерв+» позначку «у розшуку»? Чіткі терміни служби в ЗСУ реальні? Підходи ТЦК: що варто змінити?

  • Якою взагалі має бути мобілізація в Україні, яка 5-тий рік стримує повномасштабну агресію Росії?
  • Що планують змінити внаслідок реформи?

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що реформування потребують, зокрема, «прояви нелюдського ставлення до людей під час примусового приводу».

Про це дивіться у програмі Свобода Live:

Сергій Рудик, народний депутат з депутатської групи «Партії «За майбутнє» каже, що якби побачив цю норму у законопроєкті за якою розшук ухилянтів від мобілізації поклали б на поліцію, то тільки вітав би її ухвалення.

«Мені здається, що немає іншого органу в нашій державі на сьогоднішній день, який володів би всім арсеналом прав і можливостей для того, щоб цю примусову мобілізацію по відношенню до ухилянтів здійснювати», – сказав Рудик в ефірі Радіо Свобода.

Сергій Тарута, народний депутат фракції «Батьківщина» також підтримує цю ініціативу і каже, що привести військовозобов’язаного до ТЦК та СП – має бути задачею Нацполіції. Проте уточнює, що це теж створить певну напругу.

«Запобіжником є тільки одне – справедливо ставитися мобілізації. Щоб не було «ізбраних», штучних бронювань», – уточнив Тарута.

Дніпро: ТЦК і нова смерть. Помер через 6 днів після мобілізації
Embed
Дніпро: ТЦК і нова смерть. Помер через 6 днів після мобілізації
відео Радіо Свобода

No media source currently available

0:00 0:07:11 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ
***

Форум

XS
SM
MD
LG