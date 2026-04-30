На Рівненщині шукають чоловіка, який стріляв у військових – поліція

Поліція Рівненської області повідомила 30 квітня, що «тривають пошуки зловмисника, який може бути озброєним».

Правоохоронці нагадують, що 29 квітня в селі Верба Дубенського району 48-річний чоловік відкрив вогонь у бік військовослужбовців групи оповіщення та поліцейського офіцера громади, після чого зник з місця події. Один військовий і правоохоронець зазнали поранень.

За даними поліції, розшукуваного звати Павло Калінін, він є жителем Дубенського району 1978 року народження.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.