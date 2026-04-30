На Рівненщині шукають чоловіка, який стріляв у військових – поліція

Поліцейські на місці стрілянини на Рівненщині, 29 квітня 2026 року
Поліцейські на місці стрілянини на Рівненщині, 29 квітня 2026 року

Поліція Рівненської області повідомила 30 квітня, що «тривають пошуки зловмисника, який може бути озброєним».

Правоохоронці нагадують, що 29 квітня в селі Верба Дубенського району 48-річний чоловік відкрив вогонь у бік військовослужбовців групи оповіщення та поліцейського офіцера громади, після чого зник з місця події. Один військовий і правоохоронець зазнали поранень.

За даними поліції, розшукуваного звати Павло Калінін, він є жителем Дубенського району 1978 року народження.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.

