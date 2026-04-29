«Є такі, які з часом стають командирами»: комбриг Габінет розповів, як воюють «бусифіковані»

Примусово мобілізовані, яких іноді неофіційно називають «бусифікованими», по-різному проявляють себе на службі, але з часом частина з них стає ефективними бійцями і навіть командирами. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади Руслан Габінет.

За його словами, після мобілізації такі військові проходять етап підготовки, під час якого здобувають базові навички, адаптуються до умов служби та налагоджують взаємодію з підрозділом і командирами:

«Є такі, які спочатку бояться, а потім поступово вливаються в нове середовище і кажуть: «я думав, буде гірше, я думав, одразу піду на штурм». Починається етап підготовки… Проявляються їхні таланти й якості, які в цивільному житті могли не проявлятися».

Командир зазначив, що деяким мобілізованим у війську доводиться більше взаємодіяти з людьми та активніше проявляти себе, ніж у цивільному житті.

«Є воїни, які в цивільному житті працювали на заводі звичайними пакувальниками. Потрапивши у військове середовище, вони починають більш активно працювати з людьми, навчаються, мають хист до орієнтування на місцевості, до вогневої підготовки, розуміють хід бою. Вони не бояться ухвалювати рішення і готові брати на себе відповідальність. З «бусифікованих» вони перетворюються на справжніх лідерів, командирів відділень. Звісно, це не відбувається за один день чи за період БЗВП», – каже Габінет.





Він наголосив, що військовослужбовці, які прибувають із центрів комплектування, повинні відчувати належне ставлення з першого дня служби. За його словами, командири батальйонів спілкуються з військовослужбовцями у день їхнього прибуття до підрозділу, заздалегідь визначають місця їхнього розміщення, також із ними працюють психологи.

«Є місця, де їх одразу нагодують, напоять, одягнуть і спілкуються як з людиною, а не як з інструментом, якого треба негайно кинути в бій. Цього треба уникати. Страх – це нормально. Поповнення, новобранці, які прибувають до нас із РТЦК та СП – у всіх в очах присутній страх. Вони не знають, що буде далі. Хтось начитався у соцмережах, що вони «приїдуть і через три дні їх уб’ють», і він живе з найбільш негативним сценарієм у голові… Тут дуже важливо, щоб людина, яка з ТЦК та СП потрапляє в бригаду, розуміла, що на нього не байдуже і що він – не витратний матеріал», – каже Габінет.





Він наголосив, що фізичний вплив під час мобілізації є неприпустимим, і згодом саме командирам доводиться розв’язувати наслідки, зокрема, із самовільними залишеннями частини.

Водночас комбриг зазначив, що проблема є значно ширшою. Військові тримають фронт і воюють уже роками, тоді як частина людей у тилу уникає мобілізації, не оновлює дані або не з’являється у ТЦК, що ускладнює комплектування.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.