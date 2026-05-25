ISW: удар Росії по Києву свідчить, що Путін не дотримується «жодних угод, які йому не вигідні»

Російська атака 24 травня уразила урядові будівлі та культурні пам’ятки в Києві, чим Кремль погрожував у разі удару України по святкуванню Дня перемоги в Москві – на це звернув увагу Інститут дослідження війни (ISW) у останньому звіті.

Аналітики зазначили, що російські удари пошкодили будівлі Міністерства закордонних справ України, Кабінету міністрів, Національного художнього музею, а також зруйнували музей «Чорнобиль» та Лук’янівський ринок.

«Раніше Кремль погрожував завдати ударів по центрах «ухвалення рішень» у Києві, зокрема, за допомогою «Орешника», якщо українські війська атакують святкування Дня перемоги в Росії, чого Україна не зробила», – йдеться в тексті.





Дослідники розцінили удар по Києву як частину зусиль президента Росії Володимира Путіна «забути про своє приниження, спричинене парадом Перемоги»:

«Російський удар повністю порушує дух триденного припинення вогню на День Перемоги, якого дотримувалася Україна, та демонструє невірність Путіна будь-яким угодам, які не є переважно на його користь».

Аналізуючи атаку, ISW зазначає, що російські війська дедалі частіше використовують масовані удари «Шахедами», щоб придушити українську протиповітряну оборону та підвищити успішність ракетних ударів на тлі високого рівня перехоплення дронів українською ППО:

«Українські війська перехопили 91,5% усіх безпілотників, 36,7% балістичних ракет «Іскандер-М» та С-300, а також 81,5% крилатих ракет під час нічного удару Росії».





При цьому атака 24 травня залучила найбільшу кількість ракет з грудня 2024 року. За оцінкою Інституту, таким чином Росія скористалася глобальною нестачею ракет-перехоплювачів Patriot, на які Україна покладається для перехоплення балістичних ракет.

Водночас, за спостереженням аналітиків, російські націоналістичні «воєнкори» не оцінили атаку високо, назвавши її дорогою, але переважно символічною й звернувши увагу, що вона мала місце на тлі російських невдач на полі бою.

«Воєнкори також розкритикували удари, назвавши їх дорогими та такими, що не сприяють воєнним зусиллям Росії, тоді як російські сили не мають достатньо ресурсів і не можуть просуватися на передовій», – додає інститут.

Вночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ. Загалом по Україні загинули четверо людей, близько сотні постраждали.

У Києві через атаку РФ загинули двоє людей. Зафіксовані пошкодження на понад 40 локаціях у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах.

За даними МВС, у Києві через атаку багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль.

У Міноборони РФ заявили про масований удар дронами та ракетами, зокрема балістичними ракетами «Орешник», нібито «по об’єктах військового управління, авіабаз та підприємств оборонно-промислового комплексу України».