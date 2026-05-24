КМВА: кількість поранених у Києві зросла, багатьом вдалося вберегтися завдяки укриттям

Російська атака на Київ вночі на 24 травня стала наймасштабнішою за кількістю пошкоджених локацій від початку повномасштабного вторгнення, заявив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко увечері в неділю.

За його спостереженням, це вперше російська армія вдалася до системних ударів по історичній архітектурі та місцях памʼятування. Зокрема, Поділ зазнав найбільших пошкоджень за роки війни.

«Проте найбільше болю від ударів по житлових будинках, по наших школах та амбулаторіях. Сьогодні 86 киян постраждали, у тому числі 3 дитини. Двоє загиблих. Ми маємо чітко сказати, що росіяни прагнули більшого. І багатьом вдалося вберегтися саме завдяки перебуванню в укриттях», – заявив Ткаченко.

Очільник КМВА додав, що тисячі рятувальників працюють майже на 50 локаціях у столиці. Він також подякував всім, хто долучився до ліквідації наслідків.

Ткаченко зазначив, що, з огляду на масштаб атаки, місто шукатиме додаткові ресурси для допомоги постраждалим.

Крім того, зросла відома кількість постраждалих у Київській області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«Особливо боляче, що без житла залишилася родина, яка ще з 2014 року була змушена покинути свій дім та переїхати на Київщину через війну. Росія знову забирає у людей відчуття дому та безпеки», – зазначив він.

Калашник назвав удар 24 травня одним із наймасованіших комбінованих атак на Київщину за останній час. За його даними, в області пошкоджені 110 об’єктів, у тому числі 49 приватних будинків, 9 багатоповерхівок і 40 транспортних засобів, а також складські та логістичні приміщення, промислове підприємство, заклади освіти, культури та медицини.

«Загалом внаслідок атаки постраждали 11 людей, серед них одна дитина. Дівчинці менше року, найстаршому з постраждалих 99 – він вдруге проживає війну через окупантів. Двоє людей загинули», – додав очільник області.

Вночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ. Загалом по Україні загинули четверо людей, близько сотні постраждали.

У Києві через атаку РФ загинули двоє людей, ще 81 – постраждала. Зафіксовані пошкодження на понад 40 локаціях у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах.

За даними МВС, у Києві через атаку багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль.

У Міноборони РФ заявили про масований удар дронами та ракетами, зокрема балістичними ракетами «Орешник», нібито «по об’єктах військового управління, авіабаз та підприємств оборонно-промислового комплексу України».