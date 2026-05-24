Міноборони РФ підтвердило удар по Україні «Орешником»

Міноборони РФ заявили про масований удар дронами та ракетами, зокрема балістичними ракетами «Орешник», нібито «по об’єктах військового управління, авіабаз та підприємств оборонно-промислового комплексу України».

У міністерстві стверджують, що «цілі удару досягнуто, всі призначені об’єкти уражені».

Раніше у соцмережах писали, що Росія, ймовірно, завдала удару по місту Біла Церква балістичною ракетою середньої дальності «Орешник». Президент України Володимир Зеленський підтвердив російську атаку «Орешника» по Білій Церкві на Київщині.

Вночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ.

У Києві через атаку РФ загинули дві людини, ще 62 – постраждали. Зафіксовані пошкодження на понад 40 локаціях у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах.

На Київщині, як повідомили в ОВА, у Бучанському та Обухівському районахзагинули дві людини, також постраждали дев’ять людей, серед них є немовля. У Черкасах через удар російського БпЛА по багатоповерхівці травмовані 11 людей, двоє з них – діти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що загалом через масовану атаку РФ по Україні постраждали щонайменше 83 людини, є загиблі.