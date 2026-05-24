Наслідки масованої атаки Росії: Київ у диму. «Орешник» по Білій Церкві. Фото з місця подій (оновлюється)

З вечора 23 травня російська армія розпочала масовану комбіновану атаку по Україні. Більшіть дронів і ракет були спрямовані на Київ і Київщину. Атака тривала всю ніч аж до 09:30 ранку. По Білій Церкві Росія завдала удару балістичною ракетою середньої дальності «Орешник» із полігону Капустин Яр. Путін «перемагає житлові будинки», написав президент України Володимир Зеленський і вислови співчуття родинам загиблих.

20 прильотів по Київу. Згорів ринок і ТРЦ (фото)

Росія завдала чергового масованого удару по столиці України і Київщині. Є влучення у житлові будинки, станцію метро і ринок.

На цей час, за повідомленням міського голови Києва Віталія Кличка, відомо про 2 загиблих і 56 постраждалих. Із них 30 людей доставлені у лікарні, зокрема двоє дітей.

На місцях ударів тривають рятувальні роботи.

«Важкий був удар – ракет різних типів 90, із них багато балістики – 36. Дронів –600. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенню цієї російської атаки . Путін вже й слово «ура» не може нормально вимовити – шамкає, – а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти обʼєкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій «орєшнік» проти Білої Церкви», – зазначив у своєму телеграмі президент України Зеленський.

Внаслідок російського удар повністю знищений ТРЦ «Квадрат» над метро Лук'янівська в центрі КИєва. Згорів розташований поруч продуктовий ринок.

Жуурналіст Радіо Свобода Мар'ян Кушнір поговрив з людьми біля житлового будинку, по якому вдарила Росія.

Київщина

Унаслідок російської комбінованої масованої повітряної атаки у Київській області пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури у 7 районах області.

Но цей час відомо, що загинули дві людини у Бучанському та Обухівському районах, постраждали 9 людей, серед них є немовля .

У Білоцерківському районі пошкоджений гаражний кооператив та будівлі підприємства.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що армія РФ вдарила білістичною ракетою «Орешник» в районі Білої Церкви .

Про масовану атаку і можливий удар «Орешником» 23 травня повереджало посольство США і президент України.

Чим атакували і що вдалося збити?

Україні, атакуючи 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ, повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.



За повідомленням, сили РФ атакували Україну:

балістичною ракетою середньої дальності «Орешник» (район пуску – Капустин Яр, Астраханська області РФ);

(район пуску – Капустин Яр, Астраханська області РФ); двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» (район пуску – Липецька область РФ);

(район пуску – Липецька область РФ); трьома протикорабельними ракетами 3М22 «Циркон» (райони пусків – ТОТ АР Крим, Курська обл., РФ);

(райони пусків – ТОТ АР Крим, Курська обл., РФ); 30 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянськ, Курськ, ТОТ АР Крим);

(райони пуску – Брянськ, Курськ, ТОТ АР Крим); 54 крилатими ракетами Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків – Вологодська, Курська обл., РФ, акваторія Чорного моря);

(райони пусків – Вологодська, Курська обл., РФ, акваторія Чорного моря); 600 ударними БпЛА різних типів.