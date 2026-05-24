Наслідки масованої атаки Росії: Київ у диму. «Орешник» по Білій Церкві. Фото з місця подій (оновлюється)

З вечора 23 травня російська армія розпочала масовану комбіновану атаку по Україні. Більшіть дронів і ракет були спрямовані на Київ і Київщину. Атака тривала всю ніч аж до 09:30 ранку. По Білій Церкві Росія завдала удару балістичною ракетою середньої дальності «Орешник» із полігону Капустин Яр. Путін «перемагає житлові будинки», написав президент України Володимир Зеленський і вислови співчуття родинам загиблих.
Радіо Свобода збирає інформацію з місця подій:
20 прильотів по Київу. Згорів ринок і ТРЦ (фото)
Росія завдала чергового масованого удару по столиці України і Київщині. Є влучення у житлові будинки, станцію метро і ринок.
На цей час, за повідомленням міського голови Києва Віталія Кличка, відомо про 2 загиблих і 56 постраждалих. Із них 30 людей доставлені у лікарні, зокрема двоє дітей.
На місцях ударів тривають рятувальні роботи.
«Важкий був удар – ракет різних типів 90, із них багато балістики – 36. Дронів –600. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенню цієї російської атаки. Путін вже й слово «ура» не може нормально вимовити – шамкає, – а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти обʼєкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій «орєшнік» проти Білої Церкви», – зазначив у своєму телеграмі президент України Зеленський.
Внаслідок російського удар повністю знищений ТРЦ «Квадрат» над метро Лук'янівська в центрі КИєва. Згорів розташований поруч продуктовий ринок.
Жуурналіст Радіо Свобода Мар'ян Кушнір поговрив з людьми біля житлового будинку, по якому вдарила Росія.
Київщина
Унаслідок російської комбінованої масованої повітряної атаки у Київській області пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури у 7 районах області.
Но цей час відомо, що загинули дві людини у Бучанському та Обухівському районах, постраждали 9 людей, серед них є немовля.
У Білоцерківському районі пошкоджений гаражний кооператив та будівлі підприємства.
Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що армія РФ вдарила білістичною ракетою «Орешник» в районі Білої Церкви.
Про масовану атаку і можливий удар «Орешником» 23 травня повереджало посольство США і президент України.
Чим атакували і що вдалося збити?
Україні, атакуючи 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ, повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
За повідомленням, сили РФ атакували Україну:
- балістичною ракетою середньої дальності «Орешник»(район пуску – Капустин Яр, Астраханська області РФ);
- двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» (район пуску – Липецька область РФ);
- трьома протикорабельними ракетами 3М22 «Циркон»(райони пусків – ТОТ АР Крим, Курська обл., РФ);
- 30 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянськ, Курськ, ТОТ АР Крим);
- 54 крилатими ракетами Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків – Вологодська, Курська обл., РФ, акваторія Чорного моря);
- 600 ударними БпЛА різних типів.
За попередніми даними, на 09:30 протиповітряна оборона України знешкодила 604 цілі – 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 44 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К/Калібр, а також 549 БпЛА.
Українські військові зазначають, що 19 російських ракет, імовірно, не досягли цілей, зафіксовані влучання 16 ракет та 51 ударний БпЛА на 54 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 23 локаціях.
Форум