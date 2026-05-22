«Має бути спільна позиція» – Сибіга застеріг від контактів окремих держав Європи з Путіним

Україна залучена до обговорення ролі Європи у мирному процесі щодо завершення війни, який нині на паузі, й невдовзі президент Володимир Зеленський обговорюватиме цю тему, зокрема, в так званому форматі Е3, що об’єднує Францію, Велику Британію та Німеччину. Про це журналістам розповів 22 травня очільник українського МЗС Андрій Сибіга, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

«Це вирішується спільно з нами, обговорюється, і ми визначатимемо ці параметри ролі Європи в мирному процесі. І я особисто переконаний, що це додасть і нову динаміку, і саме Європа має цей інструментарій – санкції, заморожені активи. Європа може виступати сильним гравцем у мирному процесі або знову ж таки – наближати сталий справедливий мир», –- наголосив Андрій Сибіга.

Міністр зазначив, що дискусія нині триває. Потрібно, за словами Сибіги, визначитися з форматом представлення й мандатом переговорників.

«Чи це буде група країн, чи це буде група лідерів, чи це буде якийсь ad-hoc (тобто спеціальний, окремий – ред.) механізм – це все ще в стадії обговорення», – зазначив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Відповідаючи на запитання щодо кандидатури можливого переговорника, міністр підтвердив, що «є певні імена», однак не став вдаватися в деталі, «це дипломатичний процес».

«Це точно не Шредер (близький до Путіна колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер – ред.). І зразу на упередження, щоб росіяни більше не пропонували – Жерар Депардьє, Стівен Сігал, не знаю, може (колишнього угорського прем’єра Віктора) Орбана ще притягнуть у переговорники з їхнього боку. Це має бути формат, який дозволить посередництво… І представлення виступати тією платформою, яка дозволить вирішувати, знову ж таки повторюсь, конкретні завдання і питання», – акцентував Сибіга.

Український чільний дипломат зазначив, що дискусія про склад переговорної групи та її завдання не має затягнутися, й застеріг від окремих контактів із Москвою конкретних країн, не називаючи при цьому охочих.

«Декілька звернень до нас було після цієї нашої пропозиції (про залучення Європи в мирний процес – ред.): а давайте я. Так не повинно бути. Це слабкість, це розділення Європи. Власне, цього чекає і Путін, аби почали до нього звертатися окремі лідери чи представники. А це слабкість. Ми вважаємо, що має бути спільна консолідована позиція, єдиний голос», – резюмував міністр.

Раніше цього місяця висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас розкритикувала ідею призначення колишнього канцлера Німеччини Герхард Шредер посередником у можливих переговорах із Росією щодо України. Аналогічні позиції висловили й інші українські та європейські дипломати.

Ці заяви стали реакцією на слова президента Росії Володимира Путіна 9 травня, що він вважає Шредера «найкращим кандидатом» на роль перемовника між ЄС і Росією.

Німецький міністр у справах Європи Ґюнтер Кріхбаум зазначив, що посередник повинен бути прийнятним для обох сторін і «тут, очевидно, вже є проблема».

Соціал-демократ Шредер був канцлером Німеччини з 1998 до 2005 року, а після відходу з посади став головою правління російського державного нафтового гіганта «Роснефть».

Після початку Росією повномасштабної війни проти України Шредер не обірвав свої особисті контакти з Путіним і не зробив жодних публічних заяв із засудженням його дій. Вже під час масштабної війни він неодноразово їздив до Москви. Колишній канцлер зустрічався там із російським керівництвом, у тому числі й з Путіним, і обговорював питання економічної політики, насамперед експорт до Європи російських нафти та газу. За це він зазнав жорсткої критики в Німеччині.

У 2025 році Шредер виступив на захист проєкту «Північний потік», заявивши, що не бачить причин розривати «перевірену співпрацю», яку його попередники встановили з Росією щодо енергопостачання.