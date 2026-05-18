Мерц прокоментував повідомлення щодо кандидатури Меркель для переговорів із Росією

Європа надалі посилюватиме тиск на Москву, Київ може розраховувати на її підтримку – про це на пресконференції в Берліні 18 травня заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Москва повинна зрозуміти, що їй доведеться вести переговори. Європа готова сісти за стіл переговорів – разом з Україною, Росією та Сполученими Штатами… Те, що Європа після приходу нового угорського уряду знайшла нову єдність і рішучість, наблизить нас до миру», – заявив журналістам Мерц.

Коментуючи повідомлення в ЗМІ про можливу кандидатуру колишньої канцлерки Ангели Меркель як переговорниці з Росією від імені Євросоюзу, очільник німецького уряду відмовився «публічно підживлювати чи тим більше сам започатковувати спекуляції щодо імен».

Сама Меркель 18 травня відмовилася від цієї ролі, аргументувавши це тим, що Володимир Путін, на її думку, «серйозно сприйме» лише нинішніх лідерів ЄС.





«Важливо, щоб Росія була готова сісти за стіл переговорів і вести розмову. І ці переговори тоді відбуватимуться між Україною та Росією за підтримки американців і європейців. Але спершу бойові дії мають бути припинені, і Росія має бути готовою до переговорів. А поки Росія на кожну пропозицію переговорів відповідає ще більш інтенсивними обстрілами також цивільної інфраструктури та території України. Це має припинитися. І саме це є передумовою того, щоб переговори взагалі стали можливими», – підкреслив Мерц.

Очільник німецького уряду також не вважає терміновим ухвалення рішення щодо представництва ЄС на потенційних переговорах із Путіним.

«Ми продовжуємо переговори у форматі E3 і насамперед сподіваємося, що зможемо трохи посилити готовність Москви сісти за стіл переговорів. Поки російський уряд не готовий до переговорів, ми зі свого боку також не повинні ухвалювати рішення щодо представництва», – зазначив Мерц, відповідаючи на запитання, чи є сенс уже зараз узгодити кандидатуру посередника.

Напередодні президент Володимир Зеленський висловився за участь Європи в переговорах і закликав визначити, хто «представлятиме саме Європу».

Раніше 18 травня голова дипломатичної служби ЄС Кая Каллас констатувала глухий кут у переговорному процесі щодо завершення війни в Україні. Водночас вона вказала на те, що Росія «не перебуває у найсильнішій позиції» і висловилася за посилення тиску, щоб змусити Москву до переговорів.

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час.

За словами джерел видання Financial Times, і в Москві, і в Києві вважають, що перспективи відновлення мирних переговорів за посередництва США невеликі навіть після закінчення війни на Близькому Сході.

Російська влада офіційно говорить про вимогу передачі всього Донбасу як про ключову умову мирного врегулювання, натякаючи при цьому, що згода на це була отримана від президента США під час його зустрічі з Путіним в Анкориджі минулого року.

Україна з минулого року після того, як США почали виступати в ролі посередника, пропонує зупинити бойові дії по лінії фронту – у цьому випадку більша частина українського Донбасу, але не весь цей регіон, залишаться під контролем РФ. Визнавати це юридично Україна не має наміру.







