Кремль боїться не лише зброї США, а й інвестицій – президент Американської торговельної палати в Україні

90% американських компаній продовжують працювати в Україні попри повномасштабну війну та цілеспрямовані ракетні атаки РФ на цивільні виробництва. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

Під російські атаки вже потрапили майже половина компаній-членів бізнес-асоціації – від виробництв до портових терміналів. Водночас оборонні компанії придивляються до українського ринку.

Чому Кремль «боїться американських інвестицій», як у Вашингтоні реагують на удари РФ по бізнесу США, чому нові інвестори все ще вагаються заходити в Україну та які компанії можуть з’явитися тут найближчими роками? Про це у розмові.

З Андрієм Гундером також обговорили перспективи «найбільшої відбудови з часів Другої світової війни», вартість якої оцінюють у 500 мільярдів доларів, та те, як гучні антикорупційні розслідування впливають на готовність інвесторів вкладати кошти в українську економіку.

– Пане Гундер, я пропоную почати, напевно, із найгарячішої теми цього тижня: НАБУ і САП оголосили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн гривень на будівництві елітного житла під Києвом. І в мене питання: чи стежить американський бізнес за цією історією і як оцінює взагалі те, що відбувається?

– Бізнес звик працювати під законодавством. І тут закон є один для всіх. Звичайно, так, нас питають, що відбувається. Ми слідкуємо за будь-яким процесом, який відбувається в країні. Важливо, що є закон і важливо, що є справедливість. І я думаю, що тут завдяки і вашій роботі, тобто незалежних засобів масової інформації, НАБУ, САП, інші… тобто є закон і суд тоді буде ухвалювати рішення. Будемо бачити, які наступні кроки.

– Якщо говорити ширше, такі антикорупційні розслідування і взагалі корупційні ризики, вони впливають на готовність американського бізнесу заходити в Україну, чи інвестувати тут? Якщо так, то яким чином? Який це вплив?

– Це один із ризиків, про який дуже часто питають і ми дуже чітко показуємо. Тобто ми бачимо, що корупційні ризики завжди є більшими у державних… чи це державні компанії, чи державні якісь установи. Все, по чому було розслідування, це переважно було з державними установами.

– Енергоатом, зокрема.

– Наприклад, Енергоатом, так. Коли в приватному бізнесі, то навпаки, тут просто більш прозоро… тобто проміння сонця – це найкраща дезінфекція. І я думаю, це дійсно важливо.

Ми також боремося з тіньовою економікою ; є тінь, є компанії, які не сплачують податки. Є різні сектори, починаючи з акцизу, і паливо, і алкоголь, і «табачка». Ми слідкуємо на конкретних ринках, який відсоток тіні є, що змінюється. І ми досить активно спілкуємося з державними органами про це. І так, боротьба триває.

– Про американський бізнес в Україні хочу далі детальніше поговорити. Скільки компаній нині працює в Україні і як їхня кількість збільшилася, наприклад, у порівнянні з минулим роком? Стало їх більше, менше? Розкажіть про ситуацію.

– У нас 600 компаній, членів Американської торговельної палати в Україні . Ми бачимо, що кількість лишається фактично без змін. У нас 90% компаній продовжують повністю працювати. Такі компанії, як McDonald’s… McDonald’s обслужив 101 млн клієнтів минулого року. Відкрив понад 20 нових ресторанів в Україні. І це просто надихає.

Це реально надихає, тому що до нас (звертаються – ред.) колеги, наші американські торгові палати з Європи, вони готуються до всіляких сценаріїв і вони хочуть зрозуміти, яка роль бізнесу під час повномасштабної війни. І те, що показав бізнес в Україні – і український бізнес, європейський, американський – це дійсно надихає , що бізнес продовжує працювати під час повномасштабної війни. І результати: це створює робочі місця, сплачені податки. І це показує, що Україна відкрита для бізнесу.

– Чи можете оцінити, про яку суму інвестицій йдеться від цих компаній в Україні?

– Загалом, якщо за роки незалежності, ми бачимо десь 50 млрд доларів інвестицій. Зараз що ми бачимо? Що з новими компаніями досить складно. Якщо ти віцепрезидент якоїсь великої компанії, ти йдеш до свого правління і кажеш: «Я хочу там 50, 100, 200 мільйонів доларів інвестувати в Україну». В тебе має бути бізнес-кейс дуже професійно обґрунтований, тому що часто є сприйняття, картинка, що в Україні зруйновані міста.

А коли вони заходять до нас тут, коли вони бачать Київ, що Україна стоїть, Київ стоїть і бізнес стоїть разом з Україною, то це надихає. І вони тоді розуміють: «Ага». Це картинка, яку ми хочемо передати, що бізнес під час війни працює.

– Тим не менш, американський бізнес, як і український, під час повномасштабної війни стикається з російськими атаками. І от видання New York Times опублікувало статтю , в якій йдеться про те, що Росія навмисне атакує американські компанії в Україні, зокрема потужності Coca‑Cola під Києвом, зерновий термінал Cargill на півдні, Philip Morris. Чи можете ви підтвердити або спростувати, чи були ці атаки, про які пише видання?

– Абсолютно. Тобто я особисто був на деяких тих заводах. Я бачив, наприклад, те ж Мукачево. Мукачево, яке за Карпатами, дві ракети російські вдарили у виробництво. Це американська компанія. Якщо у вас є кавомашина Nespresso вдома або десь на роботі, легенько візьміть, догори ногами оберніть і там написано внизу: Made in Ukraine. Тобто це американська компанія, яка виробляє кавомашини Nespresso в Україні, в Мукачевосму. І минулого року літом дві ракети прямо влучили в цей завод. Цілеспрямовано.

Це не були якісь частини дрона, які десь там прилетіли. Це було чітко Закарпатська область, біля кордону з Угорщиною. І це було цілеспрямовано. Ми цей меседж донесли до Держдепу, до Білого дому. В нас інші випадки були, тобто ці, які ви називаєте, ми бачимо, що це йде. І ми це доносимо до штатів. Ми були минулого місяця в Вашингтоні, це чітко розказали. Позаминулого місяця були сенатори, які приїхали, ми їм розказали. І, дивіться, меседж такий, що це Росія б’є по американському бізнесу в Україні. Кремль лякає… вони бояться не тільки американської зброї, але вони бояться американських інвестицій .

А це якраз те, що ми хочемо показати, що в Україні можна інвестувати, можна бути успішним для бізнесу, для американського бізнесу, для європейського і для українського. Ми для бізнес-спільноти меседжі ці доносимо. Головне, що ми хочемо, щоби була політика американська така сильна, як американський бізнес, що відстоює права і показує, що Україна тут відкрита.

Поки що від адміністрації Дональда Трампа ми не отримуємо якоїсь чіткої позиції. Ми знаємо, що вони точно знають, тому що коли після удару на Мукачево сам президент Трамп сказав, що йому це не подобається, але поки що ми не бачимо якоїсь реакції. Тому ми ці меседжі далі доносимо і будемо доносити, щоб показати американський бізнес, підтримати його тут в Україні і просимо, щоб Білий дім також це підтримав.

– А чому, ви думаєте, немає реакції від Білого дому?

– Є різні теорії. Я не знаю відповіді, але я думаю, що переговорний процес триває. І я думаю, що треба ще раз донести, показати для Білого дому, що це б’є не тільки по Україні, але це також б’є по американському бізнесу в цілому. Це дуже важливо донести і ми чекаємо на реакцію.

– Можливо, у вас є інформація, щоб якось підсумувати, скільки американського бізнесу постраждало від російських атак в Україні?

– У нас є цифри. 47% компаній-членів Американської торговельної палати в Україні постраждали від російських атак . Це і заводи, і офіси, і склади. Останніми тижнями ми бачили, що було більше ударів по портовій інфраструктурі і суднах. Великі американські трейдери, які годують світ, тобто, і зерно, і соняшник, олія. Останні кілька тижнів було збільшено навпаки удари по терміналах і по суднах, які заходять у три порти: Одеса, Чорноморськ і Південний.

– Це компанію Cargill ви маєте на увазі?

– Так.

– Як оцінюєте збитки для компаній від цих російських атак?

– Це десятки і сотні мільйонів доларів. Остаточних цифр в нас немає, але загалом бачимо, що 47% компаній постраждало.

– От чи не викликає це занепокоєння в того американського бізнесу, хто, можливо, хотів би інвестувати в Україну? І як взагалі такі ризики пов’язані з російськими атаками впливають на рішення заходити на український ринок?

– Зараз, під час повномасштабної війни, є компанії, які дивляться, але вони все ж таки чекають трошки більше впевненості, що буде далі. Тобто ми о чікуємо найбільшу відбудову країни в Європі з часів Другої світової війни. Це буде величезна відбудова .

Буквально минулого місяця Citibank новий звіт подали, що ціна відбудови десь буде пів трильйона доларів. Це буде десь 500 млрд доларів. Це буде величезне. І тут якраз бути частиною цієї відбудови всі разом. До цього компанії вже готуються, але деякі просто зараз ще чекають, щоби було зрозуміло, які наступні кроки щодо припинення вогню і просто які будуть наступні кроки.

– А як оці розмови і переговори про завершення війни, про перемир’я впливають взагалі на побудову бізнес-планів і на перспективи американського бізнесу? На вашу роботу?

– Це вже п’ятий рік. Тобто ми бачимо цю стійкість бізнесу, ми розуміємо. Тому що в нас ніхто не мав якоїсь університетської освіти, як керувати бізнесом під час війни. Ми зранку прокинулися в лютому 2022 року, в Києві, тобто реально почали розуміти, що важливо. Найцінніше – це людське життя, цінність людського життя, щоб команда була жива. У 85% наших компаній співробітники служать в Збройних силах України . Тому підтримка Збройних сил продовжується, тому що у всіх є друзі, родичі, колеги, співробітники, які служать в Збройних силах. І це підтримується.

Ми бачимо країни, де є конфлікти і де бізнес продовжує працювати. І я думаю, тут також бізнес продовжує працювати в Україні, але з новими інвестиціями більшість все ж таки кажуть: «Давайте почекаємо, коли буде завершення і щоб була якась передбачуваність». Тому що бізнес дуже часто хоче мати якусь передбачуваність.

– Ви кажете, що більшість чекає, а меншість? Чи є якісь компанії, які готові сьогодні заходити в Україну? і чи планує американський бізнес збільшувати своє представництво тут?

– Так, ці компанії, які були, вони продовжують. Ті ж«McDonald’s, 101 млн клієнтів обслужили. Ті ж Coca-Cola». Ті ж Pepsi-Cola», навіть одна з моїх улюблених фабрик – завод печива Oreo –це такі американські тістечка, до речі, куди також ракета прилетіла. Ці компанії всі продовжать працювати.

– Але нові не з’являються?

– Що ми бачимо? Ми бачимо нові сектори, які з’являються. В нас до грудня 2022 року не було комітету. В нас 25 комітетів є, в нас не було комітету по оборонці. Зараз безпека і оборона – це один з найбільш активних наших комітетів . У Boeing тут, у Києві, працює 1 300 людей сьогодні. Такі компанії, як Lockheed Martin, тобто які по виробництву взагалі і дронів, по виробництву зброї, такі компанії зараз є . Ми бачимо, що компанії заходять в Україну і вони розвиваються. І це, до речі, дуже така перспективна і цікава галузь, яка зараз активно розвивається.

– Про оборонку ще детальніше хочу з вами поговорити. CBS News пише , що США і Україна підготували меморандум щодо потенційної оборонної угоди у сфері безпілотників. Чи відомо вам щось про цю майбутню дронову угоду і якою вона може бути?

– Тут створений якраз був фонд URIF. Це U.S.-Ukraine Reconstruction Investment Fund. Тобто там вже є 150 млн доларів, половина з американської сторони, половина з української сторони.

– Це той фонд, який разом з угодою про корисні копалини був створений?

– Так, цей самий. Там були три такі кошики: корисні копалини, була енергетика і інфраструктура. Ну зараз також там питання про оборонку, тому що дивляться, що в Україні сектор оборони дуже розвивається і Україна багато попереду інших країн, особливо в таких напрямках, як дрони , тому це розвивається.

Тобто про деталі, я думаю, зараз воно розробляється, тобто розуміння, який буде експортний контроль, як буде ділитися інтелектуальна власність, тому що це досить таке юридично тонке розуміння, тобто що Україна дозволяє, що Сполучені Штати дозволяють і як ця інтелектуальна власність, хто буде її власником, де вона буде захищена. І тоді про виробництво: де будуть вироблятися і хто буде контролювати, кому ця продукція тоді буде продаватися.

– Тобто мова може йти про якесь спільне виробництво, наприклад, на території України?

– Варіанти… так, різні є.

– Бо цікаво, чи приведе ця домовленість американський оборонний бізнес в Україну ще більше?

– Дивіться, в нас публічно вже є такі компанії, як Bell (Bell Texton, американська компанія з виробництва військових та пасажирських гелікоптерів – ред.). Вони заявили, що зараз дивляться на виробництво в Україні. Тобто американська відома компанія, яка виробляє вертольоти, вони зараз дивляться на Україну як місце для збору, виробництва.

– Коли, в якій перспективі ці підприємства можуть з’явитися в Україні?

– Знаєте, багато зараз ґрунт готується і очікування, що якщо 2027 року, можливо, будуть вже більш-менш зрозумілі… якесь завершення бойових дій, то, я думаю, тоді досить швидко. Тому що багато тих компаній, ми з ними спілкуємося, і їхнє керівництво, коли завтра буде умовно якесь там підписання, тобто їхнє керівництво скаже: «А що в нас в Україні є?». І щоб вони були готові сказати: «Ось в нас в Україні ґрунт вже є». Тому часто через нас компанії хочуть розуміти, що відбувається тут. І ми ділимося з ними цією інформацією і готуємося до найбільшої відбудови країни з часів Другої світової війни.

– Тобто оборонні компанії через вас, зокрема, комунікують?

– В нас є комітет, який над цим працює. В Україні зараз дуже багато компаній, які виробляють просто феноменальні речі . Воно привернуло увагу світу. І бачу, що часто хтось приїжджає, буквально сьогодні зранку була компанія, яка приїхала, яка дивиться, і вони хочуть бути частиною цього.

– Феноменальні речі – це ви маєте на увазі в сфері оборонки? Дрони?

– Так. Інновації у сфері оборонки, тут дійсно прекрасні речі відбуваються.

– Ви сказали про компанію Bell, а які ще оборонні компанії можуть з’явитися в Україні?

– Була зустріч генерального директора Palantir із президентом Володимиром Зеленським. Тобто це, ми бачимо, і оборонка, і штучний інтелект. Тобто тут такі дуже цікаві також можливості є. І Україна взагалі, як цифровізація в Україні відбулася, відбувається, часом інколи швидше, ніж в інших країнах , тому я думаю, що тут і по штучному інтелекту, і по цифровізації, і по оборонці багато може цікавого бути.

– Щодо цього американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, про який ви згадали, більш відомого як угода про корисні копалини, нещодавно виповнився рік. Які перші підсумки? Які результати співпраці?

– Подалися десятки компаній і є рада, яка обирає, які компанії підтримувати, в які компанії інвестувати. І вже є перша компанія, яку вибрали. Ми чекаємо, зараз буде зараз декілька компаній, які будуть продовжувати якраз по цих секторах – по корисних копалинах, по енергетиці, по інфраструктурі. Це перший результат.

Я думаю, тут дійсно важливо, тому що політика, зовнішня політика Сполучених Штатів – вони зараз дивляться взагалі на світ, як економічні відносини. Тобто раніше було більш якісь там політичні, зараз просто економічні відносини. Я думаю, що тут якраз між двома країнами ріст економічного співробітництва, співпраці буде зростати. І цей фонд це якраз дуже конкретна платформа, яка дає цю можливість.

– Ви сказали, що є вже одна компанія – що це за компанія?

– Це компанія називається Sine (Sine Engineering – ред.). Вони розташовані у Львові. IT-компанія, яка розробляє там продукцію. І це вже конкретно є перша компанія, в яку інвестують, інвестує цей українсько-американський фонд.

– Юлія Свириденко, прем’єр-міністерка України, заявила , що сподівається укласти три інвестиційні угоди до кінця 2026-го. Чого вони можуть стосуватися і чи реально з вашої точки зору укласти їх до кінця року?

– Я думаю, це дуже реально, в нас є пів року до кінця 2026 року. Рішення буде ухвалювати взагалі рада, яка у фонді. Це може бути і енергетика, і корисні копалини, і інфраструктура.

– Про корисні копалини – після підписання цієї угоди про корисні копалини між Україною і Сполученими Штатами та створення фонду, чи бачите ви реальний інтерес і зацікавленість американської сторони інвестувати у видобуток корисних копалин і мінералів в Україні? Чи це поки що так більше політична рамка?

– Ми бачимо вже конкретні приклади інвестицій у вуглеводи, особливо у газ, тобто газова і нафтова інфраструктура. І тут досить багато залежить від деталей, тому що (потрібне – ред.) розуміння, які є геологічні дослідження, розуміння про саме локації і що є надра. Тобто якраз ми досить детально опрацювали кодекс про надра, про видобуток, і тут часто треба ще додаткових досліджень , що саме, на якій глибині і на яких територіях є, чи це літій, чи це титан, чи інші метали. Але однозначно, я думаю, тут підготовка продовжується – розуміння, де воно є, скільки його є і яка ціна не тільки видобутку, а також і переробки.

– Тобто ці геологічні дослідження зараз відбуваються?

– Підготовка до цих досліджень відбувається, так.

– Гаразд, останнє тоді питання. Чи мають американські інвестори якісь очікування від України, від української влади, можливо, в контексті реформ, невиконання яких стримує їх від приходу інвестицій в Україну?

– Як і для будь-якої інвестиції, на першому місці – верховенство права. Коли людина інвестує чи компанія кожний долар (потрібно – ред.), щоб ця інвестиція була захищена. Компанії працюють по цілому світі, вони розуміють, що ризики є, але т е, що показала Україна, що показав бізнес в Україні протягом останніх п’яти років особливо, це надихає . І великі компанії бачать, якщо українці могли так працювати в таких умовах, то просто тут будуть можливості, і особливо, коли почнеться вже відбудова.

Тому зараз треба, щоб були ці умови по верховенству права, щоб була судова система, щоб була зрозуміла податкова система, митниця, взагалі всі органи.

Якраз ми цим активно займаємося, особливо з 1 вересня вступив в силу закон про лобіювання. Ми, Американська торговельна палата, зареєстровані як організація... ми особисто зареєстровані як ті, хто доносить голос бізнесу до органів влади. Тому я думаю, що дійсно це буде критично. Щоб була сильна демократія, потрібно, щоб була сильна економіка. Це зараз головне, над чим ми працюємо, щоб дійсно готуватися до найбільшої відбудови країни.

– Багато роботи в Україні ще?

– Я думаю, тут всі об’єднані, тут всі разом працюємо. Україна надихає, українці надихають . Коли ми спілкуємося з нашими колегами по цілому світі, вони дійсно кажуть: «Вау, те, що Україна показала, це круто». Тому що багато хто не вірив. Казали: «Київ за три дні впаде». А тут вже 1540 днів стоїть і це в історичній перспективі, якщо ми дивимося там через сто років, як будуть дивитися на ці роки, що ми пережили, що ми переживаємо разом з вами, це надихає.

І кожний на своєму місці, особливо Збройні сили України, але я думаю, що те, що показало, це роль бізнесу під час війни, тобто роль економіки, як економіка продовжує працювати – це щось, я думаю, що ще не одна книжка про це буде написана.