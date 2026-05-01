Свириденко підбила підсумки першого року роботи спільного інвестиційного фонду України та США

Угоді про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (URIF), відомої як «угода про мінерали», виповнився рік, зазначила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 1 травня.

За її словами, угода започаткувала новий формат довгострокового економічного партнерства України та Сполучених Штатів.

«Усього за рік існування Фонд отримав 282 заявки з більш ніж 15 країн. Понад половина з них – від українських компаній. Найбільше заявок у сфері енергетики – більше ніж чверть від усіх поданих, а також у сферах транспорту і логістики, критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій», – розповіла Свириденко.

Вона зазначила, що загальний стартовий капітал URIF становить 150 мільйонів доларів. За словами голови уряду, метою фонду є укласти три інвестиційних угоди до кінця 2026 року.

Свириденко нагадала, що в березні URIF затвердив першу інвестицію. Ще кілька проєктів у сфері енергетики перебувають на етапі перевірки.

25 березня Американо-український інвестиційний фонд обрав першу компанію для інвестицій – нею стала українська Sine Engineering, яка працює в сфері зв’язку та комунікацій.

