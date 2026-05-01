Свириденко підбила підсумки першого року роботи спільного інвестиційного фонду України та США

Угода започаткувала новий формат довгострокового економічного партнерства України та Сполучених Штатів, заявила голова уряду Юлія Свириденко
Угода започаткувала новий формат довгострокового економічного партнерства України та Сполучених Штатів, заявила голова уряду Юлія Свириденко

Угоді про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (URIF), відомої як «угода про мінерали», виповнився рік, зазначила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 1 травня.

За її словами, угода започаткувала новий формат довгострокового економічного партнерства України та Сполучених Штатів.

«Усього за рік існування Фонд отримав 282 заявки з більш ніж 15 країн. Понад половина з них – від українських компаній. Найбільше заявок у сфері енергетики – більше ніж чверть від усіх поданих, а також у сферах транспорту і логістики, критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій», – розповіла Свириденко.

Вона зазначила, що загальний стартовий капітал URIF становить 150 мільйонів доларів. За словами голови уряду, метою фонду є укласти три інвестиційних угоди до кінця 2026 року.

Свириденко нагадала, що в березні URIF затвердив першу інвестицію. Ще кілька проєктів у сфері енергетики перебувають на етапі перевірки.

25 березня Американо-український інвестиційний фонд обрав першу компанію для інвестицій – нею стала українська Sine Engineering, яка працює в сфері зв’язку та комунікацій.

1 травня 2025 року Україна та Сполучені Штати Америки підписали історичну угоду, що передбачає створення спільного Інвестиційного фонду реконструкції.

