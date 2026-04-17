Українсько-польський довгобуд – сміттєзавод у Львові. Чому сміття стало політичною проблемою?

ЛЬВІВ – Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові переросло у площину міждержавної суперечки і навіть набуло політичного забарвлення. Причиною стало те, що Львівська міськрада 23 березня цього року розірвала контракт із польським підрядником компанією «Control Process S.A». І на цю ситуацію вже зреагували в польському уряді.

Посол Польщі в Україні Пйотр Лукасевич зробив заяву у Львові і закликав вирішити спір, щоб не нашкодити інвестиційному іміджу України. Тим більше, що у червні у Ґданську (Польща) відбудеться Конференція з питань відновлення України (URC 2026).

У чому причина, що виник конфлікт між міською владою Львова і польською компанією-підрядником?

Днями заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький в інтерв’ю польському медіа заявив, що розірвання контракту з польською компанією «Control Process S.A» на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові є «негативним кроком з боку влади Львова», що «негативно впливає на сприйняття України в Польщі та на польсько-українські відносини».

Також представник польського уряду повідомив, що польська влада на боці польської фірми, контактує з українською і чекає на зміну рішення мера Львова Андрія Садового.

Позицію заступника польського міністерства, фактично, повторив посол Польщі в Україні Пйотр Лукасевич на брифінгу у Львові.

В оприлюдненій ним заяві мовиться, що будівництво сміттєпереробного заводу це «складний інвестиційний проєкт, який надзвичайно потрібний, адже забезпечить містові ефективне та екологічне управління відходами».

« Особливо, моє занепокоєння викликає спроба міста розірвати контракт всупереч рішенню Комісії з розгляду суперечок (DAB), яка є механізмом розв’язання конфліктів на основі принципів Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIС ) . Низка попередніх рішень DAB також визнав правоту польського підрядника. Місто ризикує отримати нові невигідні рішення, штрафи, витрати на юридичне обслуговування. Для прикладу, останніми днями Львів витратив 7,14 млн гривень на витрати арбітражу», – заявив польський посол.

Він закликав до вирішення суперечки і звернув увагу на те, що у Ґданську наприкінці червня відбудеться Конференція з відновлення України. Головною темою є мобілізація приватних інвестицій для відбудови. А відчуття безпеки для інвесторів є ключовим, зокрема застосування правил FIDIС.

На заяву представника польського уряду і посла ще до початку брифінгу зреагували мер Львова і його заступник, який, зокрема, повідомив, що польському дипломату надіслано детальну відповідь про причини розірвання контракту.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що відповідно до угоди, польський підрядник «Control Process S.A» мав завершити будівництво заводу торік у жовтні. Кінцеву дату переносили кілька разів і підрядник просто відмовився виконувати частину робіт і вимагав від громади додаткові 17 млн євро, хоча 30 млн євро плачені містом польському підряднику.

Мер Львова наголошує, що контракт розірвано за погодженням Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

У мерії будівництво сміттєпереробного заводу вважають комерційним проєктом, а не інвестиційним, а тим паче не політичним чи міждержавним.

Історія у десять років

Розмови про потребу сміттєпереробного заводу у Львові почались у 2016 році. Тоді Андрій Садовий перебував на посаді міського голови більше десяти років. І заговорити про потребу будівництва заводу змусила його катастрофа на Грибовицькому сміттєзвалищі.

29 травня 2016 року на полігоні сталась пожежа і внаслідок її ліквідації, зсуву сміття, загинули троє рятувальників і працівник комунального господарства. Львів мав великі проблеми з вивезенням сміття і сміттєва криза переросла у політичне питання, радше протистояння.

Мер Андрій Садовий причиною пожежі назвав навмисний підпал сміттєзвалища і у цій ситуації теж вбачав політичний підтекст.

Але слідство встановило, що експлуатація сміттєзвалища здійснювалась без затвердженого проєкту, не вживали відповідних інженерних заходів для забезпечення стійкості полігону як споруди, належного ущільнення та перешарування ізолювальним матеріалом складених відходів.

Державна екологічна інспекція у Львівській області у 2013 році внесла припис про припинення роботи Грибовицького сміттєзвалища. Але міська влада оскаржила це у суді і в 2015 році суд ухвалив рішення на користь міськради.

30 червня 2016 року Андрій Садовий під час міської сесії заявив, що у 2019 році він «переріже червону стрічку сміттєпереробного заводу». Але цього не сталось.

У 2019 році міська влада заявила, що завод запрацює у 2021 році.

У жовтні 2020 року ЄБРР затвердив переможця міжнародного тендеру на будівництво комплексу з переробки відходів у Львові – польську компанію «Control Process S.A.». Було укладено контракт між польським підрядником і комунальним підприємством «Зелене місто». Тоді керівником його був Тарас Калужний, який, до слова, з 2014 по 2016 роки працював у польській компанії «Control Process S.A.».

Завод мав бути збудований у 2023 році, але тоді він був готовий на 25%, зокрема виконано 100% робіт з проєктування та виготовлено 80% робочої документації.

У 2024 році міськрада навіть розглядала можливість про розірвання угоди з підрядником.

Не запрацював завод і в жовтні 2025 року.

7 серпня 2025 року мер Львова звернувся до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з закликом втрутися в ситуацію в межах національного законодавства. Оскільки польська фірма «Control Process S.A.» зриває будівництво сміттєпереробного заводу.

25 жовтня 2025 року стало відомо, що поліція Львівщини відкрила два кримінальні провадження щодо будівництва сміттєпереробного заводу: щодо нераціонального використання коштів і розтрати коштів підрядником.

5 березня 2026 року польський банк ING Bank Śląski виплатив ЛКП «Зелене місто» 3 млн 664 тис. євро банківської гарантії через порушення контракту польською компанією «Control Process S.A.».

23 березня 2026 року Львівська міськрада розірвала контракт з польським підрядником.

Чому?

Триває процедура повідомлення підрядника, що протягом семи днів він має покинути будівельний майданчик

«Підрядник не виконав свої зобов’язання, не передав проєктно-кошторисну документацію, не встановив усе необхідне обладнання, недобудував велику частину загальних робіт, не виконавши вказівки інженерів-консультантів FIDIS, тому було вирішено розірвати угоду. Триває процедура повідомлення підрядника, що протягом семи днів він має покинути будівельний майданчик. Ми робили все, щоб контракт був продовжений. Підряднику через військовий стан були дані поблажки. 4 жовтня 2025 року був крайній термін здачі заводу», – говорить Олександр Єгоров, керівник ЛКП «Зелене місто», депутат міськради від партії «Самопоміч».

Тим часом голова правління «Control Process S.A.» Войцех Вятр зазначає, що від початку контракт виконувався у важких умовах, неодноразово його зупиняли. Але на сьогодні завод готовий на 90% і польська компанія готова його завершити протягом кількох місяців, готова до компромісу. За словами польського підрядника, для повної реалізації проєкту місто має забезпечити зовнішню інфраструктуру та підведення необхідних комунікацій до об’єкта.

На зовнішні мережі ЛКП «Зелене місто» обрало підрядну організацію, але оскільки проєкт не був оновлений, то вона не має дозволу на проведення цих робіт, пояснив депутат Львівської міськради від партії «Європейська Солідарність», директор ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія» Назарій Бербека.

На запитання, чому завод не був завершений у жовтні 2025 року Войцех Вятр відповів:

Влада міста має зважати на рішення Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIС )

«Ми з нашого боку виконали те, що мали. Ми зробили 95% від проєкту. На цей момент з нами ЛКП «Зелене місто» ніяких розмов не веде. Чекаємо на рішення львівської влади. Треба сісти і порозумітись. Торік було теж так само і ми дійшли згоди. Влада міста має зважати на рішення Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIС ), що угода не є розірвана», – каже голова правління «Control Process S.A Радіо Свобода.

Інформацію про рішення арбітражу FIDIC мер Львова назвав неправдою.

«Йдеться про рішення приватного консультанта, якого найняв і оплатив сам підрядник. Його висновки – це позиція однієї сторони, за яку «Control Process» заплатила понад 400 тис. євро», – заявив Андрій Садовий.

Контракт був розірваний за погодженням ЄБРР, кажуть у мерії.

У ЄБРР на запитання Радіо Свобода про те, що стало причиною розірвання контракту між польським підрядником і комунальним підприємством «Зелене місто», відповіли: «Клієнти ЄБРР повністю відповідають за реалізацію проєктів, які фінансує банк. Хоча банк перевіряє стратегію проведення закупівель і може консультувати клієнтів, він не є стороною контрактів клієнтів. Оскільки ми не є стороною цього контракту, нам було б недоречно його коментувати. Будь-які питання, що виникають, мають вирішувати сторони контракту».

Польська компанія має досвід з розірванням контрактів через затримки, проблеми з проєктуванням, невиконанням графіків у польських містах – Коло, Яроцин, Лович і Стараховіце. Власне на цей факт вказує міська влада Львова.

Польський посол Пйотр Лукасевич прокоментував Радіо Свобода, що коли Львівська міськрада укладала угоду з польською фірмою, то не вважала це проблема чи перешкода для підписання контракту.

Войцех Вятр, відповідаючи на запитання, у чому були причини розірвання контрактів у польських містах, сказав:

«Наша фірма працює на ринку 35 років. Ми велика і поважна компанія, зреалізували десятки інвестицій. Збудували в Ольштині подібний завод, як у Львові, тому кілька непорозумінь під час виконання угод не є чимось винятковим, це мізерне».

Чи це інвестиція?

Польська сторона заявляє, що будівництво заводу це інвестиція, що компанія-підрядник – інвестор.

Це комерційний, господарський проєкт говорить депутат Назарій Бербека.

Вартість проєкту будівництва сміттєпереробного заводу у Львові становила близько 35 млн євро.

Не розумію, чому польський підрядник не завершив будівництво

«А це 10 млн євро ґрант від Східноєвропейського фонду з енергоефективності та навколишнього середовища, спрямований на обладнання; ЄБРР надав місту Львову кредит 14,7 млн євро на виконання робіт і підрядником цих робіт був «Control Process». Крім того, на різні додаткові роботи Львівська міськрада отримала погодження на ще один кредит українського банку. Фактично, цей об’єкт будувався з трьох джерел фінансування – ґрант, кредити ЄБРР і українського банку. Жодної копійки інвестицій зі сторони підрядної організації вкладено не було.

Польський підрядник проводив будівельні роботи за кошти міста. Бо ці кредити це, фактично, зобов’язання міста, кошти громади міста. Громада міста сплачує підряднику з Польщі гроші за виконані роботи, реалізацію сміттєпереробного заводу. Я не розумію, чому польський підрядник не завершив будівництво», ‒ говорить Назарій Бербека.

Тема будівництва сміттєзаводу роками у Львові використовується місцевими політиками і вже стало політичною темою у Польщі, де домінує думка, що винна львівська влада.

Львівська міськрада не має наміру продовжувати співпрацювати з польським підрядником. Через місяць-півтора планує провести тендерну процедуру щодо відбору нового підрядника. Керівник ЛКП «Зелене місто», однопартієць мера каже, що хотіли б збудувати завод до кінця року.

Міська влада Львова і польська компанія не врегулювали спір, тому справа переходить у суд і наскільки затягнеться цей процес ‒невідомо.

Як повідомив Олександр Єгоров, польський підрядник найняв консультанта – FIDIC-арбітра, а це досудове врегулювання спору. Втім, за словами представника міської влади, у ньому були порушені всі процедури, тому Львів не брав у ньому участь.

Спір у справі має розглядати Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України. Але польська сторона не визнає рішення цього суду і намагається перенести розгляд до Міжнародного арбітражного суду Міжнародної торгової палати у Франції.

Питання, коли у Львові запрацює сміттєпереробний завод, знову ж без відповіді.



