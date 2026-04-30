КМУ очікує від держкомпаній надходження до бюджету майже 50 млрд грн дивідендів

Кабмін ухвалив рішення щодо нормативів дивідендів для державних компаній за підсумками 2025 року, яке передбачає надходження до бюджету майже 50 млрд грн, повідомила у телеграмі прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, компанії енергетичної сфери, зокрема, «Енергоатом» мають перерахувати 50% чистого прибутку (9,344 млрд грн), «Укргідроенерго» – 30% чистого прибутку (6,285 млрд грн), «Нафтогаз України» – 30% чистого прибутку, що належить державі (970 млн грн), «Оператор ГТС України» – 50% чистого прибутку (4,218 млрд грн) та «Оператор ринку» – 75% чистого прибутку (30,5 млн грн)

«Плануємо, що частину чистого прибутку, що залишиться у розпорядженні енергокомпаній, буде спрямовано на реалізацію робіт в межах Планів стійкості регіонів – підготовку до зими, відновлення пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури і інженерно-технічний захист», – написала вона у телеграмі.

Свириденко також повідомила, що компанія «Українська оборонна промисловість» має прямувати до бюджету 30% чистого прибутку (1,048 млрд грн), «Укренергомашини» – 75% чистого прибутку з частки держави (1,733 млн грн), а «Укрфінжитло» – 30% чистого прибутку (2,062 млрд грн).

Також, за рішенням Кабміну, «Приватбанк» спрямує до бюджету 20,4 млрд грн дивідендів (70% прибутку), а «Ощадбанк» – 4,8 млрд грн (30%).

У 2026 році Україна живе за держбюджетом з дефіцитом близько 1,9 трлн грн. Бюджет передбачає доходи у 2,9 трлн грн та видатки на рівні 4,8 трлн грн.



