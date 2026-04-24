Уряд ухвалив низку заходів для спрощення регулювання будівничої сфери

Кабінет міністрів «розпочинає системну дерегуляцію для бізнесу», заявляє голова уряду Юлія Свириденко 24 квітня. Вона повідомила про ухвалення пакету рішень для спрощення регулювання будівництва та прискорення відбудови.

Свириденко вказала на запит від підприємців щодо зменшення кількості бюрократичних процедур і більш зрозумілих правил роботи.

Вона назвала низку рішень щодо процедур отримання дозволів і оскарження. Зокрема, підприємці говорять про затягнуті терміни і «відсутність реального вибору, де отримати послугу на початок будівельних робіт».

«Уряд запроваджує експериментальний механізм — замовник будівництва зможе обирати, де отримувати адмінпослуги, у місцевому органі (ДАБК) чи в ДІАМ. Мета – створити альтернативу в системі і пришвидшити отримання документів», – повідомила Свириденко.





Крім того, Кабмін запроваджує механізм оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень. Голова уряду вказує на те, що зараз навіть формальна або необґрунтована відмова може на місяці зупинити проєкт. Тепер такі рішення можна буде оскаржити до Державної інспекції архітектури та містобудування:

«Якщо відмова буде визнана необґрунтованою, замовник зможе продовжити проєктування з дотриманням вимог містобудівної документації – проєкт більше не блокується через формальні рішення».

Уряд також доручив Мінрозвитку та Міністерству юстиції невідкладно підготувати і внести законопроєкт, який встановить чіткі терміни для оскарження будівельних рішень.

«Ці рішення є частиною комплексної реформи містобудування. Наступним кроком мають стати законодавчі зміни, зокрема у сфері просторового планування громад та забезпечення правової визначеності в будівництві», – додала прем’єрка.

На початку квітня Свириденко повідомила, що для забезпечення стабільного міжнародного фінансування, зокрема в рамках Ukraine Facility та програми МВФ, Україна має виконати свою «домашню роботу» з продовження реформ.