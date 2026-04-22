Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Свириденко: уряд виділив Києву 987 мільйонів гривень на підготовку до зими

Пункти обігріву з наметів під час тривалих відключень світла в Києві, січень 2026 року

Кабінет міністрів допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання, заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 22 квітня.

Вона вказала на суттєві пошкодження столичної теплоелектроцентралі, через які міська влада має «вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом, навіть в умовах обстрілів».

Ключовим завданням, за словами Свириденко, є закриття потреб всіх районів у альтернативних джерелах енергії та захист критичних об’єктів.

Читайте також: СБУ заявила про затримання під Києвом «агента ФСБ» – «готував нові удари по ТЕЦ»

«Частину робіт виконуватиме Агенція відновлення, частину – місто власними силами. Уряд зі свого боку вже виділив 987 млн грн на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку», – заявила прем’єр-міністерка.

Вона додала, що уряд натомість очікує від міста своєчасних рішень і організації робіт на обʼєктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади:

«Роботи мають бути виконані вчасно і в повному обсязі».

Мер Києва Віталій Кличко наразі публічно не коментував зустріч зі Свириденко.

Загалом, як повідомила голова уряду в березні, Кабмін виділив 9,2 мільярда гривень на виконання планів стійкості в регіонах.

Президент Володимир Зеленський 20 квітня прокоментував виконання планів стійкості, зокрема, у Києві. За його оцінкою, «у столиці очевидно не вистачає розуміння, що наступної зими достатні резервні джерела електро- та теплопостачання повинні бути забезпечені для всіх районів міста».

З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Зокрема, в Києві в лютому значних руйнувань зазнала Дарницька ТЕЦ, яка обслуговує близько 500 тисяч киян у Дніпровському і Дарницькому районах Києва. Мер Віталій Кличко заявляв, що на її відновлення знадобиться щонайменше два місяці.

Що відбувається на майні знищеній Дарницькій ТЕЦ
Embed
відео Радіо Свобода

No media source currently available

0:00 0:03:34 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ
***

Форум

XS
SM
MD
LG