Свириденко: уряд виділив Києву 987 мільйонів гривень на підготовку до зими

Кабінет міністрів допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання, заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 22 квітня.

Вона вказала на суттєві пошкодження столичної теплоелектроцентралі, через які міська влада має «вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом, навіть в умовах обстрілів».

Ключовим завданням, за словами Свириденко, є закриття потреб всіх районів у альтернативних джерелах енергії та захист критичних об’єктів.

«Частину робіт виконуватиме Агенція відновлення, частину – місто власними силами. Уряд зі свого боку вже виділив 987 млн грн на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку», – заявила прем’єр-міністерка.

Вона додала, що уряд натомість очікує від міста своєчасних рішень і організації робіт на обʼєктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади:

«Роботи мають бути виконані вчасно і в повному обсязі».

Мер Києва Віталій Кличко наразі публічно не коментував зустріч зі Свириденко.

Загалом, як повідомила голова уряду в березні, Кабмін виділив 9,2 мільярда гривень на виконання планів стійкості в регіонах.

Президент Володимир Зеленський 20 квітня прокоментував виконання планів стійкості, зокрема, у Києві. За його оцінкою, «у столиці очевидно не вистачає розуміння, що наступної зими достатні резервні джерела електро- та теплопостачання повинні бути забезпечені для всіх районів міста».

З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Зокрема, в Києві в лютому значних руйнувань зазнала Дарницька ТЕЦ, яка обслуговує близько 500 тисяч киян у Дніпровському і Дарницькому районах Києва. Мер Віталій Кличко заявляв, що на її відновлення знадобиться щонайменше два місяці.