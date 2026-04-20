Зеленський розкритикував підготовку Києва до наступної зими

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду за участі усіх регіонів та за участі премʼєр-міністерки й урядовців щодо підготовки до наступного опалювального сезону – про це він повідомив 20 квітня.

Він нагадав, що для регіонів затверджені плани стійкості. Ці документи визначають, які обʼєкти першочергово потребують відновлення, де має бути додатковий захист і які завдання міста й громади мають виконати, щоб забезпечити опалення та живлення взимку.

Термін реалізації цих планів для всіх міст та громад – 1 вересня цього року.

«Відповідно, є жорсткий графік укладання договорів і виконання робіт, який повинен бути реалізований усіма обласними та місцевими владами. На жаль, станом на сьогодні не всі регіони працюють саме так, як треба для захисту людей», – заявив Зеленський.

На нараді, додав він, обговорили ситуацію в областях, які відстають від графіка, зокрема, Донеччину, Чернігівщину, Полтавщину, Кіровоградську область, Запоріжжя, Херсон, Львівщину та Київ:

«У столиці очевидно не вистачає розуміння, що наступної зими достатні резервні джерела електро- та теплопостачання повинні бути забезпечені для всіх районів міста. На Львівщині є питання по кількох енергооб’єктах, і треба, щоб обласна влада та урядові структури чітко визначили, хто саме повинен відповідати за вчасне виконання державного завдання».





Президент додав, що доручив командувачу Повітряних сил спільно з міністром оборони та владою Херсону, Запоріжжя, Чернігівщини та Харківщини опрацювати додаткове забезпечення перехоплювачами й тренування екіпажів.

«У наших воїнів має бути достатня кількість та якість засобів реагування на всі типи «шахедів». Уряд України готовий допомагати регіонам, які цього потребують та чиї запити обґрунтовані. Окремий перелік завдань виконує Агентство відновлення», – зазначив Зеленський.

Влада Києва та Львівщини наразі не коментувала заяву голови держави.

2 квітня президент заявляв, що відновлювальні роботи почалися на 245 об’єктах по всій країні, попри брак фінансування. Зокрема, на підготовку України до наступної зими та оперативне відновлення мають піти 5 мільярдів євро з пакету на 90 мільярдів, який Євросоюз наразі намагається погодити для Києва.