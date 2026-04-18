Росія пошкодила важливий об’єкт енергетики на Чернігівщині, є знеструмлення – обленерго

Ранок вранці 18 квітня російська атака пошкодила об’єкт енергетики в Чернігівській області, повідомила місцева компанія «Чернігівобленерго»:

«О 4:00 внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено 380 тисяч абонентів у містах Чернігів, Прилуки, Ніжин, Славутич, Чернігівському, Ніжинському і Прилуцькому районах».

Згодом компанія уточнила, що через аварійне пошкодження на об’єкті електропостачання знеструмлена частина обласного центру – 25 тисяч абонентів залишилися без світла.

Обленерго згодом оголосило погодинні відключення в області.





Напередодні Чернігівська теплоелектроцентраль тимчасово зупинила роботу через російські удари.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.