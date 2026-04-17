«Укренерго»: через російські атаки є нові знеструмлення в семи областях

Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру, повідомляє компанія «Укренерго» 17 квітня.

«Внаслідок дронових атак по енергооб’єктах – на ранок є знеструмлені споживачі у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Харківській та Чернігівській областях», – йдеться в зведенні.

Оператор додає, що аварійно-відновлювальні роботи вже почалися там, де це дозволяють безпекові умови.

За даними «Укренерго», споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження: на ранок п’ятниці його рівень був на 3,7% нижчим, ніж напередодні. Це пояснюють ясною погодою в значній частині областей, що забезпечує ефективну роботу побутових сонячних електростанцій.

Компанія радить перенести активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи СЕС – з 11 по 15 годину. Також зберігається необхідність в ощадливому споживанні увечері, зокрема, обмеженні користування потужними електроприладами з 18:00 по 22:00.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.