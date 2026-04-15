«Укренерго» повідомляє про знеструмлення на Сумщині через негоду

Російські удари дронами та артилерією продовжують уражати енергетичну інфраструктуру, заявляє компанія «Укренерго» 15 квітня.

«Внаслідок атак – на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Донецькій, Київській та Херсонській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться в повідомленні.

Оператор фіксує зростання споживання: на ранок середи воно було на 1,3% вищим, ніж напередодні. Це пояснюють хмарною погодою в частині північно-східних областей, що знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій і відтак спричиняє ріст енергоспоживання із загальної мережі.

Також у кількох населених пунктах Сумщини тривають знеструмлення через погодні умови:

«Через шквальний вітер попередньої доби – на ранок знеструмлені 7 населених пунктів у Сумській області. Фахівці обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених повітряних ліній електропередачі».

«Укренерго» просить перенести активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10 по 16 годину. Також компанія закликає обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.