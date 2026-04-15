«Укренерго» повідомляє про знеструмлення на Сумщині через негоду

Фахівці обленерго вже працюють над відновлення пошкоджених повітряних ліній електропередачі, заявляє компанія (фото ілюстраційне)
Фахівці обленерго вже працюють над відновлення пошкоджених повітряних ліній електропередачі, заявляє компанія (фото ілюстраційне)

Російські удари дронами та артилерією продовжують уражати енергетичну інфраструктуру, заявляє компанія «Укренерго» 15 квітня.

«Внаслідок атак – на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Донецькій, Київській та Херсонській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться в повідомленні.

Оператор фіксує зростання споживання: на ранок середи воно було на 1,3% вищим, ніж напередодні. Це пояснюють хмарною погодою в частині північно-східних областей, що знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій і відтак спричиняє ріст енергоспоживання із загальної мережі.

Також у кількох населених пунктах Сумщини тривають знеструмлення через погодні умови:

«Через шквальний вітер попередньої доби – на ранок знеструмлені 7 населених пунктів у Сумській області. Фахівці обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених повітряних ліній електропередачі».

Читайте також: Зеленський: нові домовленості з партнерами щодо енергетичного обладнання мають бути цього тижня

«Укренерго» просить перенести активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10 по 16 годину. Також компанія закликає обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

