Міськрада Чернігова повідомила про зупинку роботи ТЕЦ через російську атаку

Чернігівська теплоелектроцентраль тимчасово зупинила роботу, повідомляє міська рада 17 квітня.

За повідомленням, об’єкти критичної інфраструктури міста знову зазнали цілеспрямованого ураження в ході російської атаки, що вплинуло на стабільність їхньої роботи.

«Унаслідок чергової масованої атаки РФ у ніч на 17 квітня 2026 року Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу», – заявляє міська рада.

Також комунальне підприємство «Теплокомунерего» тимчасово зупинило подачу гарячої води для своїх споживачів.

«На об’єкті працюють аварійні служби, технічні спеціалісти та керівництво підприємства. Точні терміни відновлення наразі встановлюються, оскільки масштаб пошкоджень потребує детальної технічної оцінки», – додає влада міста.

На початку доби 17 квітня Чернігівське обленерго повідомило, що через удар Росії по енергетичній інфраструктурі без світла залишилися близько 6 тисяч абонентів Чернігова.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.