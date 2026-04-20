СБУ заявила про затримання під Києвом «агента ФСБ» – «готував нові удари по ТЕЦ»

Служба безпеки України заявила 20 квітня, що співробітники її контррозвідки затримали під Києвом агента російської ФСБ, який «брав участь у підготовці нової серії ракетно-дронових атак РФ по столичному регіону».

Зазначається, що основними цілями для його розвідки були місцеві теплоелектроцентралі та пункти базування Сил оборони України.

За матеріалами справи, фігурант обходив периметри ТЕЦ, які розташовані в столиці та області, щоб з’ясувати і доповісти ФСБ про технічний стан енергооб’єктів після попередніх обстрілів. Для цього, як указують в СБУ, агент фіксував на камеру смартфона зовнішній вигляд енергетичних споруд, вдаючи, що розмовляє по телефону.

«Співробітники СБУ затримали агента «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної «цілі». На місці події у нього вилучено смартфон із доказами його контактів з ФСБ. Як встановило розслідування, підготовкою нових обстрілів займався завербований ФСБ наркозалежний мешканець Обухівського району», – вказано в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначали, що від початку опалювального сезону 2025/2026 років задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



