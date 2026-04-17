СБУ встановила особу розвідника Росії, який завербував неповнолітню для удару по Бурштинській ТЕС

Служба безпеки України повідомила про підозру підполковнику російського ГРУ, який завербував неповнолітню для коригування удару по Бурштинській ТЕС – про це відомство заявило 17 квітня.

«Контррозвідка та слідчі Служби безпеки задокументували підривну діяльність співробітника російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) – Марата Цевелева. Як встановило розслідування, він координував підготовку ракетно-дронових атак РФ по Прикарпаттю у січні цього року», – йдеться в повідомленні.

Серед таких цілей, за даними відомства, були Бурштинська теплова електростанція, оборонні об’єкти та одна з ключових електропідстанцій на заході України.

Для цього Цевелев завербував 17-річну випускницю місцевого технікуму, яка шукала заробітки в Телеграм-каналах. На його вказівку дівчина провела дорозвідку біля Бурштинської ТЕС та опорної електропідстанції, щоб з’ясувати технічний стан об’єктів енергетики після попередніх обстрілів. Після цього вона мала провести фото- та відеофіксацію об’єкта ЗСУ і позначити його геолокацію на гугл-карті.

«Після цього Цевелев доручив агентці узагальнити зібрану інформацію і направити йому через месенджер. Співробітники СБУ викрили ворожу розвідактивність і покроково задокументували контакти агентки з її куратором», – заявляє служба.

СБУ уточнює, що на початку року фігурантку затримали під час фотографування військового об’єкта.

За даними слідства, Марат Цевелев проходить службу у 317-му морському центрі сил спеціальних операцій російського гру в окупованому Севастополі. Цей підрозділ воєнної розвідки РФ займається збором інформації для визначення цілей ракетних і бомбових ударів на території Україні.

Цевелеву заочно повідомили про підозру за статтею про шпигунство. Обвинувальний акт щодо завербованої дівчини передали до суду, її дії кваліфікували як державну зраду в умовах воєнного стану.





Російські військові 7 лютого здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Тоді місцева влада повідомила, що через цю атаку Бурштинська ТЕС зупинила роботу. За даними мера міста, сили РФ атакували місто та ТЕС ракетами «Калібр» та ударними безпілотниками, а пошкодження станції – «дуже серйозні». У місті не було водопостачання та опалення.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.