Шуфрича відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт – ОГП

Офіс генерального прокурора повідомляє, що суд змінив запобіжний захід депутату Верховної Ради, обраному від забороненої нині партії «Опозиційна платформа – За життя» Нестору Шуфричу, відпустивши його з-під варти під цілодобовий домашній арешт, попри заперечення прокуратури.

«Офіс генерального прокурора заперечував проти зміни запобіжного заходу, оскільки ризики, встановлені у цьому кримінальному провадженні, не втратили актуальності. Саме тому прокурори наполягали на подальшому триманні обвинуваченого під вартою», – йдеться в повідомленні.

В ОГП додали, що на судовому засіданні прокурори звертали увагу суду на тяжкість інкримінованих Шуфричу кримінальних правопорушень, зокрема державної зради, «а також на ризики, які, на переконання сторони обвинувачення, не втратили актуальності».

Читайте також: СБУ: Шуфрич брав участь у «інформкампаніях» на користь РФ, організованих ексзаступником секретаря РНБО

«Попри це, суд ухвалив змінити йому запобіжний захід: замість тримання під вартою обвинувачений перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного засобу контролю», – зазначили в ОГП, додавши, що ухвала суду оскарженню не підлягає.

Коментарів Шуфрича щодо рішення суду поки що немає.

15 вересня 2023 року суд уперше обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді.

Служба безпеки повідомила, що спільно з Державним бюро розслідувань й Офісом генпрокурора «зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність» Шуфрича.

За даними СБУ, Шуфрич «тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого – координація російської агентури в Україні».

«Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава – нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці й росіяни – нібито «один народ». Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві», – розповіли в СБУ.

У січні цього року Київський апеляційний суд призначив для Шуфрича альтернативу триманню під вартою у вигляді застави в розмірі понад 33 мільйони гривень, повідомили Радіо Свобода в Офісі генерального прокурора. В ОГП додали, що заставу не внесено і Шуфрич залишався під вартою.

Захист нардепа неодноразово клопотав про зміну запобіжного заходу і заявляв, що «підозра Шуфричу не обґрунтована».

У лютому 2024 року народному депутату від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Нестору Шуфричу, якого вже підозрювали в державній зраді, повідомили про нову підозру за фінансування Росгвардії.