ДБР підозрює Шуфрича у фінансуванні Росгвардії в Криму

За матеріалами Державного бюро розслідувань народному депутатові від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя»Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді, повідомили про нову підозру за фінансування Росгвардії у Криму, заявила пресслужба відомства.

«За даними слідства, фігурант налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово анексованому Криму. Зокрема, Шуфрич платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Тільки за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад півмільйона російських рублів», – йдеться у повідомленні.

У ДБР зазначили, що росгвардійці мали охороняти нерухомість у кримському селищі Сімеїз, яка була придбана у підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко, дружина українського депутата і кума президента Росії Віктора Медведчука. Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є юрист Шуфрича.

«Згодом фігуранти організували підписання договору із структурами Росгвардії на «охорону» об’єкта у Криму, за яким щомісяця переводило на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів. Крім того, підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет РФ, сплачуючи податки та збори», – повідомляє ДБР.

Раніше у розслідуванні журналісти «Схем» розповіли, що родина Шуфрича у 2019 році зареєструвала своє нерухоме майно в окупованому Криму за законами Російської Федерації, таким чином визнавши юрисдикцію Кремля на українському півострові. Йдеться про маєток та велику земельну ділянку у селищі Сімеїз на південному березі Криму, яка була у їхній власності ще до анексії. Окрім того, родина Шуфричів купувала нерухомість у Криму і після анексії, посвідчуючи ці угоди лише за російськими законами. Сам Шуфрич тоді підтвердив, що його сім’я має нерухомість на окупованому півострові, та заявив, що українське законодавство дозволяє оформлювати майно в Криму за російськими законами, хоча це не відповідає дійсності.

Слідчі ДБР повідомили Нестору Шуфричу та його юристу про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

У грудні 2023 року Печерський районний суд Києва продовжив Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

15 вересня суд уперше обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді.