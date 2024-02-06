Справа про відчуження земель Київської ГЕС: АРМА каже, що розшукало активи підозрюваних, ці дані передали слідчим

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявляє, що розшукало активи фігурантів справи про незаконне заволодіння земельними ділянками на захисній дамбі Київської ГЕС. Про це повідомила пресслужба агентства.

«Підозрювані причетні до шахрайського заволодіння та використання (з метою особистого збагачення) земельного фонду на території лівобережної захисної дамби Київської ГЕС», – йдеться у повідомленні.



У Нацагентстві повідомили, що впродовж 2012-2021 років органи місцевого самоврядування та державної влади Київської області ухвалили низку рішень про виділення у приватну власність земельних ділянок, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС.



«До оформлення права приватної власності на ці земельні ділянки залучались так звані «підставні особи». Пізніше для легалізації оборудок фігуранти уклали низку цивільно-правових угод купівлі-продажу земельних ділянок водного фонду і державної власності. На цих землях були побудовані елітні котеджні містечка загальною площею понад 300 га.» – зазначили у агентстві.

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Працівники Управління виявлення та розшуку активів зібрали інформацію щодо наявності у підозрюваних наступних активів:

Житлова нерухомість – 4;

Земельні ділянки – 782;

Транспортні засоби – 44;

Зброя – 12;

Судна – 3.



Отримані дані АРМА спрямувало до органу досудового розслідування для вжиття подальших заходів, зокрема, арешту активів та їх подальшої конфіскації у дохід бюджету.

Державне бюро розслідувань заявило про затримання Ігоря Мазепи 18 січня під час спроби виїзду за кордон. У бюро Мазепу назвали організатором оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС. Підприємець заперечує свою провину.

Йдеться про розслідування щодо забудови території Київської ГЕС. Восени 2023 року правоохоронці заявили про викриття і затримання учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. За даними слідства, до цієї організації входило майже два десятки фігурантів, серед яких є відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.

Суд 19 січня обрав запобіжний захід Ігорю Мазепі, взявши його під варту з можливістю внести заставу. 24 січня бізнесмен вийшов із СІЗО після того, як апеляційний суд зменшив розмір застави з понад 349 млн. гривень до 21 млн.

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У Concorde Capital заявили, що затримання засновника компанії Ігоря Мазепи пов’язане з його «публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу». Також у компанії стверджували, що обшуки проводилися без ухвали суду.

Після затримання Ігоря Мазепи і занепокоєння підприємців цим президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що Рада національної безпеки і оборони 23 січня обговорила питання економічної безпеки та економічної стабільності в час воєнного стану, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, в рішенні РНБО «чітко визначені кроки, які допоможуть і українським підприємцям, і державним інституціям подолати увесь той комплекс проблем, про який багато говорилося цими тижнями». Зеленський також пообіцяв «абсолютну чіткість щодо правоохоронних органів».