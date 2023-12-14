Шуфрич перебуватиме в СІЗО до 9 лютого – рішення суду

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою депутату Верховної Ради від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Нестору Шуфричу, повідомляє «Суспільне» з посиланням на адвоката Олександра Тананакін.

Під вартою Шуфрич перебуватиме до 9 лютого. Захист готує апеляцію на це рішення.

15 вересня суд уперше обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді.

Перед цим у народного депутата члена депутатської групи «Платформа за життя та мир» провели обшуки.

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Служба безпеки повідомила, що спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора «зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність» чинного народного депутата Нестора Шуфрича.