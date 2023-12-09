Замість Шуфрича: Верховна рада обрала нового голову Комітету з питань свободи слова

Парламент обрав нового голову Комітету з питань свободи слова замість Нестора Шуфрича (його нині підозрюють у держзраді). Комітет очолив нардеп із фракції «Голос» Ярослав Юрчишин, повідомив Ярослав Железняк.

За таке рішення проголосували 247 народних депутатів. Наразі у складі парламентського комітету зі свободи слова четверо нардепів:

Ярослав Юрчишин (голова);

Євгеній Брагар (заступник);

Сергій Швець (секретар);

Нестор Шуфрич.

Ярослав Юрчишин був обраний народним депутатом 9 скликання від партії «Голос». Є першим заступником голови Комітету з питань антикорупційної політики.

У червні 2021 року оголосив про приєднання до новоствореного об’єднання «Справедливість» та про недовіру голові фракції «Голосу». Входив до Ради громадського контролю при НАБУ у 2015-2016 роках.

Раніше, 15 вересня, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді.

Перед цим у народного депутата члена депутатської групи «Платформа за життя та мир» провели обшуки.

Служба безпеки повідомила, що спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора «зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність» чинного народного депутата Нестора Шуфрича.

У відомстві підтвердили раніше поширену інформацію про те, що Шуфрич «тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого – координація російської агентури в Україні».