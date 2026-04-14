СБУ: військовим командувачам РФ оголосили підозру через удар по найбільшій в Україні друкарні

Служба безпеки України і генеральний прокурор Руслан Кравченко назвали імена російських військових командувачів, які, за даними слідства, відповідальні за удар по найбільшому поліграфічному комплексу в Україні «Фактор-Друк» у травні 2024 року в Харкові. Їм заочно оголосили підозру.

«За даними слідства, рішення про обстріл друкарської компанії прийняв начальник штабу – перший заступник командувача об’єднаного угруповання військ (сил) в Україні ЗС РФ генерал-полковник Олексій Кім. Встановлено, що ініціатива про включення цивільного підприємства до переліку об’єктів повітряної атаки надійшла від його підлеглого – заступника начальника штабу з розвідки полковника Сергія Монетова. За наказом Кіма підготовкою ракетного удару займався віцеадмірал Олександр Пешков – начальник Центру планування і координації вогневого ураження об’єднаного угруповання військ (сил) в Україні ЗС РФ», – повідомили в СБУ.

За даними Служби безпеки, безпосередньо віддав наказ на здійснення пуску ракет із території Бєлгородської області Росії генерал-лейтенант Андрій Циганов – начальника штабу військ протиповітряної і протиракетної оборони РФ.

У СБУ додали, що запуск ракет здійснювали військовослужбовці спеціальної тактичної ракетної групи № 3, яка була створена на базі 568-го зенітно-ракетного полку 76-ї дивізії протиповітряної оборони 14-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Центрального військового округу збройних сил Росії.

У Службі безпеки зазначили, що всім чотирьом фігурантам заочно повідомили про підозру за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, що спричинило загибель людей).

«Фактор-Друк» не мав жодного військового значення. Це підприємство щороку друкувало до 50 млн книжок, 100 млн журналів і 300 млн газет», – заявив генпрокурор.

В ОГП нагадали, що трьох ударів ракетами С-300 по цивільному підприємству в Харкові російські війська завдали 23 травня 2024 року. Внаслідок атаки загинули сім працівників, понад 20 людей були поранені. Крім того, внаслідок удару були знищені десятки тисяч книг – дитячі видання, художня література, шкільні підручники.